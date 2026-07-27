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Βίντεο με την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο στην Κόρινθο με θύμα έναν 67χρονο, τρεις συλλήψεις
Βίντεο με την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο στην Κόρινθο με θύμα έναν 67χρονο, τρεις συλλήψεις
Συνελήφθησαν ιδιοκτήτης, τεχνικός ασφαλείας και υπεύθυνος λειτουργίας - Η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη σε δεξαμενή προπανίου όπου βρίσκεται στο εργοστάσιο - Στον χώρο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός
Στην σύλληψη του ιδιοκτήτη, του τεχνικού ασφαλείας, καθώς και του υπεύθυνου για την εποπτεία της λειτουργίας του εργοστασίου προχώρησαν στελέχη της ΔΑΕΕ για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο ξυδιού στην Κόρινθο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας, 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.
Η έκρηξη κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο άνδρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το θύμα ήταν 25 ετών, ωστόσο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ταυτοποίησης των στοιχείων διαπιστώθηκε πως πρόκειται για 67χρονο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, ο άτυχος άνδρας φέρεται να εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου, όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη. Από το περιστατικό τραυματίστηκε επίσης ένας 37χρονος, ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.
Την ίδια το protothema.gr φέρνει στην δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Το οπτικό υλικό, καταγράφει τα πρώτα δευτερόλεπτα της έκρηξης, η οποία συγκλόνισε την περιοχή και προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η σφοδρότητα του ωστικού κύματος ήταν τέτοια, ώστε τμήματα από λαμαρίνες του εργοστασίου εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.
Δείτε βίντεο από την φωτιά
Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας.
Όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός από την έκρηξη υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος είναι ο ηλεκτροσυγκολλητής ηλικίας 67 ετών ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα, η οποία υπέστη τραύματα στα χέρια. Η τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.
Στον χώρο του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός. Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
Σε αυξημένη ετοιμότητα το Νοσοκομείο Κορίνθου
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να υποδεχθεί τυχόν τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας.
Παράλληλα, στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται σε επιφυλακή ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η διακομιδή τραυματιών, εφόσον παραστεί ανάγκη.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο άτομα προσήλθαν περιπατητικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου φέροντας ελαφρά εγκαύματα. Όπως έγινε γνωστό, βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Οι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό και στη συνέχεια αποχώρησαν, καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία.
Δήμαρχος Κορίνθου: «Έχει σβήσει η φωτιά στο εργοστάσιο όμως είχαμε έναν νέο άνθρωπο νεκρό
O Δήμαρχος Κορίνθου Νίκος Σταυρέλης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την φωτιά στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού η φωτιά ανέφερε ότι η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη και πως οι λαμαρίνες του εργοστασίου πετάχτηκαν σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο.
Όπως είπε «η φωτιά έχει σβήσει». Όσον αφορά τους εργαζομένους που ήταν στο σημείο κατά την διάρκεια της έκρηξης ανέφερε πως υπάρχει «ένας νεκρός ο οποίος είναι νεότατος, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν στο σημείο διασώθηκαν». Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης ο κ. Σταυρέλης ανέφερε «ότι το μόνο που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έγινε έκρηξη σε μια από τις δεξαμενές ξυδιού».
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Δείτε τις φωτογραφίες από το protothema.gr:
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας, 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.
Η έκρηξη κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο άνδρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το θύμα ήταν 25 ετών, ωστόσο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ταυτοποίησης των στοιχείων διαπιστώθηκε πως πρόκειται για 67χρονο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, ο άτυχος άνδρας φέρεται να εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου, όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη. Από το περιστατικό τραυματίστηκε επίσης ένας 37χρονος, ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.
Την ίδια το protothema.gr φέρνει στην δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Το οπτικό υλικό, καταγράφει τα πρώτα δευτερόλεπτα της έκρηξης, η οποία συγκλόνισε την περιοχή και προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η σφοδρότητα του ωστικού κύματος ήταν τέτοια, ώστε τμήματα από λαμαρίνες του εργοστασίου εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.
Δείτε βίντεο από την φωτιά
Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο στην ΚόρινθοΚατά την διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης προκλήθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια στην Κόρινθο με τον έναν νεκρό, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός.
Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας.
Όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός από την έκρηξη υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος είναι ο ηλεκτροσυγκολλητής ηλικίας 67 ετών ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα, η οποία υπέστη τραύματα στα χέρια. Η τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.
Στον χώρο του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός. Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
Σε αυξημένη ετοιμότητα το Νοσοκομείο Κορίνθου
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να υποδεχθεί τυχόν τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας.
Παράλληλα, στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται σε επιφυλακή ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η διακομιδή τραυματιών, εφόσον παραστεί ανάγκη.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο άτομα προσήλθαν περιπατητικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου φέροντας ελαφρά εγκαύματα. Όπως έγινε γνωστό, βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Οι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό και στη συνέχεια αποχώρησαν, καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία.
Δήμαρχος Κορίνθου: «Έχει σβήσει η φωτιά στο εργοστάσιο όμως είχαμε έναν νέο άνθρωπο νεκρό
O Δήμαρχος Κορίνθου Νίκος Σταυρέλης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την φωτιά στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού η φωτιά ανέφερε ότι η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη και πως οι λαμαρίνες του εργοστασίου πετάχτηκαν σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο.
Όπως είπε «η φωτιά έχει σβήσει». Όσον αφορά τους εργαζομένους που ήταν στο σημείο κατά την διάρκεια της έκρηξης ανέφερε πως υπάρχει «ένας νεκρός ο οποίος είναι νεότατος, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν στο σημείο διασώθηκαν». Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης ο κ. Σταυρέλης ανέφερε «ότι το μόνο που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έγινε έκρηξη σε μια από τις δεξαμενές ξυδιού».
Δείτε τις φωτογραφίες από το protothema.gr:
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