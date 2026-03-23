Ο ηθοποιός Άλαν Ρίτσον ξυλοκόπησε γείτονα μπροστά στα παιδιά του, δείτε βίντεο
Άλαν Ρίτσον Ξυλοδαρμός

Ο ηθοποιός Άλαν Ρίτσον ξυλοκόπησε γείτονα μπροστά στα παιδιά του, δείτε βίντεο

Ο ηθοποιός φέρεται να χτύπησε επανειλημμένα τον γείτονά του, ακόμη και όταν βρισκόταν στο έδαφος, μετά από παρατήρηση που του έκανε

Ο ηθοποιός Άλαν Ρίτσον ξυλοκόπησε γείτονα μπροστά στα παιδιά του, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες είναι ο ηθοποιός Άλαν Ρίτσον, γνωστός από τη σειρά «Reacher», καθώς φέρεται να ενεπλάκη σε επεισόδιο με γείτονά του στο Νάσβιλ, ξυλοκοπώντας τον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τον ηθοποιό να διαπληκτίζεται έντονα με έναν άνδρα, ενώ παρόντα στο περιστατικό φέρεται πως ήταν και παιδιά του.

Ο άνδρας που τον κατηγορεί, ο Ρόνι Τέιλορ, υποστηρίζει ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο Ρίτσον οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του με υψηλή ταχύτητα στη γειτονιά, προκαλώντας ενόχληση. Όπως ισχυρίζεται, όταν του ζήτησε να σταματήσει, η κατάσταση ξέφυγε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Άλαν Ρίτσον φέρεται να τον χτύπησε επανειλημμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ακόμη και όταν βρισκόταν στο έδαφος, προκαλώντας του μώλωπες. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε νοσηλεία, αλλά κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές.

Αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ εκπρόσωποι του ηθοποιού δεν έχουν προβεί σε κάποια επίσημη δήλωση για τις κατηγορίες.

Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ

