Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης για τη λήξη του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν

Η επίσημη τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, πιθανόν σε ευρωπαϊκή χώρα - Η αναφορά του ιρανικού υπουργείο Εξωτερικών για το περιεχόμενο του μνημονίου





Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σημειώνοντας ότι «θα αυξηθεί σημαντικά» η ναυσιπλοϊα στην περιοχή.







Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί, την Παρασκευή, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Πιθανόν να γίνει σε ευρωπαϊκή χώρα, όπως στη Γενεύη της Ελβετίας.



Την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ως «έγγραφο τιμής» για την περιοχή και τις «δυνάμεις της αντίστασης» του Ιράν.







Η αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία αποδεικνύει ότι «είμαστε νικητές», πρόσθεσε ο πρόεδρος.



Τι δηλώνει το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών Οι ΗΠΑ θα άρουν πλήρως τις κυρώσεις κατά του Ιράν και θα καταβάλουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαεΐ, κατά την καθημερινή ενημέρωση του Τύπου.



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- Η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι πολεμικές αποζημιώσεις αποτελούν δύο σημαντικές οικονομικές προτεραιότητες σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, και οι ΗΠΑ δεσμεύονται για την εφαρμογή τους.



- Η Ουάσιγκτον πρέπει να άρει όλες τις πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις, καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλοι οι περιορισμοί στην πώληση ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων θα αρθούν αμέσως με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.



- Οι λεπτομέρειες αυτών των πυρηνικών και οικονομικών θεμάτων θα οριστικοποιηθούν εντός 60 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης που αφορά τη λήξη του πολέμου, ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τοκαι την, σημειώνοντας ότι «θα αυξηθεί σημαντικά» η ναυσιπλοϊα στην περιοχή.Αυτή είναι η πρόθεση: στην πράξη, όμως η παρουσία ναρκών στα Στενά του Ορμούζ θα απαιτήσει την απομάκρυνσή τους. Εκτιμάται ότι η επιχείρηση θα διαρκέσει 50 ημέρες , χρόνος κατά τον οποίο η ροή του πετρελαίου μπορεί να είναι ασταθής.Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί, την Παρασκευή, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Πιθανόν να γίνει σε ευρωπαϊκή χώρα, όπως στη Γενεύη της Ελβετίας.Την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ωςΜιλώντας σε συνέδριο, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι υπήρχαν «μικρές διαφορές σε ένα πολύ σύντομο τμήμα», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.Η αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία αποδεικνύει ότι «είμαστε νικητές», πρόσθεσε ο πρόεδρος.Οι ΗΠΑ θα άρουν πλήρως τις κυρώσεις κατά του Ιράν και θα καταβάλουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαεΐ, κατά την καθημερινή ενημέρωση του Τύπου.Στις δηλώσεις του ο εκπρόσωπος αποκάλυψε μέρος του περιεχομένου της συμφωνίας.- Η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι πολεμικές αποζημιώσεις αποτελούν δύο σημαντικές οικονομικές προτεραιότητες σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, και οι ΗΠΑ δεσμεύονται για την εφαρμογή τους.- Η Ουάσιγκτον πρέπει να άρει όλες τις πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις, καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλοι οι περιορισμοί στην πώληση ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων θα αρθούν αμέσως με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.- Οι λεπτομέρειες αυτών των πυρηνικών και οικονομικών θεμάτων θα οριστικοποιηθούν εντός 60 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας.

- Βάσει του μνημονίου κατανόησης, το Ιράν θα διασφαλίσει την ασφάλεια και την ασφαλή διέλευση των πλοίων στη βασική ναυτιλιακή οδό, σε συνεργασία με το Ομάν και σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους. Θα επιβάλλονται διόδια.



- Ο Λίβανος αναφέρεται τρεις φορές στο μνημόνιο κατανόησης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κυριαρχία και την εδαφική της ανεξαρτησία.



- Για τις παραβιάσεις, ο εκπρόσωπος είπε ότο : Εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη θα λάβει αντίστοιχα μέτρα.