Τραμπ: Τα πλοία έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ, φορτωμένα με πετρέλαιο

Πρακτορείο Fars: Ελεύθερη για 60 μέρες η ναυσιπλοΐα, έρχονται τέλη διέλευσης στη συνέχεια

Το

δεν θα χρεώνει πλοία που διασχίζουν τα

για

, όπως αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων

, επικαλούμενο πηγή εξοικειωμένη με το θέμα, αλλά προτίθεται να εισάγει χρεώσεις μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος.

Σύμφωνα με το το ιρανικό πρακτορείο η τελική διατύπωση αναγνωρίζει ρητά τον ρόλο του Ιράν και του Ομάν στη μελλοντική διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουάσινγκτον αποδέχεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.

Μετά την παρέλευση των

η Τεχεράνη σκοπεύει να αποκομίσει έσοδα από τη διέλευση των πλοίων

. Το

δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα τεθεί σε ισχύ αυτή η ρύθμιση.

σημειώνει το ιρανικό μέσο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το κείμενο του ιρανο-αμερικανικού μνημονίου προβλέπει ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα ρυθμίζεται από το

και το

.

Το Fars αναφέρει ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε ρήτρα για την επιβολή τελών θαλάσσιων υπηρεσιών στη συμφωνία πλαισίου με τις ΗΠΑ λίγο πριν από την ανακοίνωσή της.

αναφέρει η πηγή που επικαλείται το Fars.

προσθέτει.

Τα 600 πλοία στην… ουρά και το δύσκολο στοίχημα της επιστροφής στην κανονικότητα

Η

για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσε άμεση ανακούφιση στις διεθνείς αγορές. Οι

υποχώρησαν, οι επενδυτές έσπευσαν να προεξοφλήσουν αποκλιμάκωση της έντασης και η παγκόσμια οικονομία έδειξε να αναπνέει ξανά έπειτα από μήνες αβεβαιότητας.

Ωστόσο, πίσω από την αισιοδοξία των πρώτων αντιδράσεων, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη. Η συμφωνία μπορεί να έβαλε φρένο στη στρατιωτική αντιπαράθεση, δεν σημαίνει όμως ότι επανέρχεται αυτόματα η κανονικότητα στο παγκόσμιο εμπόριο, στις ενεργειακές αγορές και στη ναυτιλία.





Για πολλούς αναλυτές, η πραγματική δοκιμασία ξεκινά τώρα. Σχεδόν

μέσα στον Περσικό Κόλπο, ενώ εκατοντάδες άλλα περιμένουν έξω από την πύλη εισόδου του. Αναλυτές, πλοιοκτήτες, ασφαλιστές και traders προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι ούτε άμεση ούτε εύκολη. Η κρίση που προηγήθηκε δεν προκάλεσε μόνο διαταραχές στις ενεργειακές ροές. Δημιούργησε νέα εμπορικά μοτίβα, αύξησε το κόστος μεταφοράς, άλλαξε τις στρατηγικές προμηθειών και ανάγκασε πολλές χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Γι’ αυτό και η αγορά αντιμετωπίζει με προσοχή τα πρώτα βήματα μετά τη συμφωνία.