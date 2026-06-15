Βανς: Αναμένουμε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοικτά μακροπρόθεσμα χωρίς την επιβολή διοδίων

Από την πλευρά του, το ιρανικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη θα χρεώνει μάλλον τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ παρά διόδια