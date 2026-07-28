Βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ για τις πυρκαγιές στην Ισπανία, λέει ο Σάντσεθ

Ισπανία έχει αρχίσει να διακρίνει «το φως στην άκρη του τούνελ» στην μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών , των χειρότερων στην ιστορία της, δυτικά της Μαδρίτης , καθώς η ζέστη και οι άνεμοι απειλούν να περιπλέξουν την κατάσταση, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ

Το έργο των πυροσβεστών και των στρατιωτών «σε πολύ δύσκολες, πολύ κρίσιμες ώρες» επέτρεψε την ανατροπή «πραγματικά της τάσης και μας επιτρέπει να αρχίσουμε να διακρίνουμε το φως στην άκρη του τούνελ στην μάχη κατά των πυρκαγιών, με όλες τις αναγκαίες επιφυλάξεις», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου.



Η φωτιά στην Ισπανία

Σύμφωνα με το

, τρεις αρχικά διακριτές δασικές πυρκαγιές εξελίχθηκαν σε ένα σύμπλεγμα πυρκαγιών.

Η αρχική εξάπλωση ευνοήθηκε από σχετικά ενισχυμένους και ξηρούς δυτικούς-νοτιοδυτικούς ανέμους.

Ο συνδυασμός ενισχυμένων ανέμων και χαμηλής υγρασίας των νεκρών δασικών καυσίμων ευνόησε την εμφάνιση κηλιδώσεων (spotting), δηλαδή τη μεταφορά καυτρών και τη δημιουργία νέων εστιών μακριά από το κύριο μέτωπο. Αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη ακραίας πυρικής συμπεριφοράς και στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Ταυτόχρονα, η

έντονη τοπογραφία της περιοχής αύξησε την πολυπλοκότητα της διάδοσης και έκανε δυσκολότερη τη διαχείριση των μετώπων.

Στο μεταξύ, το περασμένο Σάββατο (25/7) η

διέλευση διαταραχής στην ανώτερη τροπόσφαιρα οδήγησε σε στροφή των ανέμων από νοτιοδυτικούς σε βορειοδυτικούς ενώ αναπτύχθηκε ατμοσφαιρική αστάθεια.

Η αλλαγή αυτή ήταν κρίσιμη: μεγάλες ανατολικές πλευρές των πυρκαγιών μετατράπηκαν σε νέες κεφαλές (τα πλέον έντονα μέτωπα μιας δασικής πυρκαγιάς), αυξάνοντας απότομα τον ρυθμό εξάπλωσης.

Π

αρατηρήθηκε πυροεπαγωγή με σχηματισμό πυρονεφών. Δεν προέκυψε αντίστοιχη ένδειξη σχηματισμού pyroCb όπως στη Γαλλία, ωστόσο η πυρική συμπεριφορά ήταν έντονη.

Την Κυριακή 26.07, οι τρεις πυρκαγιές συνενώθηκαν. Τέτοια συνένωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών δεν είναι συχνή στην Ευρώπη, με χαρακτηριστικές εξαιρέσεις την Πορτογαλία και τη δασική πυρκαγιά του Έβρου το 2023, όπως αναφέρει το Meteo.

Στην περιοχή Navaluenga, Ávila (Ισπανία), το EFFIS εκτιμά καμένη έκταση 440.000 στρέμματα. Αυτή αφορά κυρίως μικτά δάση (27,2%), σκληρόφυλλη βλάστηση (20,7%) και κωνοφόρα δάση (20,2%), ενώ το 77,2% εμπίπτει σε περιοχή Natura.