Οι νάρκες καθυστερούν την αποκατάσταση στα Στενά του Ορμούζ: Ως και 50 μέρες η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους
Οι νάρκες καθυστερούν την αποκατάσταση στα Στενά του Ορμούζ: Ως και 50 μέρες η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους
Επιφυλακτικές παραμένουν οι ναυτιλιακές εταιρείες για την κίνηση των πλοίων τους στον Περσικό Κόλπο, παρά τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν
Η διασφάλιση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι απαλλαγμένα από νάρκες μπορεί να καθυστερήσει κατά εβδομάδες την επιστροφή της ναυσιπλοΐας στην κανονικότητα, ακόμη και μετά τη συμφωνία για το άνοιγμα του θαλάσσιου διαδρόμου, όπως αναφέρουν στο Reuters πηγές από τον χώρο της ναυτιλίας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Η επιχείρηση, που περιλαμβάνει συμβατικούς ανιχνευτές ναρκών και προηγμένα υποβρύχια drones, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 40 έως 50 ημέρες, προκειμένου αρκετές ασφαλιστικές, ναυτιλιακές και πετρελαϊκές εταιρείες να αισθανθούν σίγουρες για να περάσουν τα πλοία τους.
Η καθυστέρηση αυτή θα μπορούσε να βάλει νέο φρένο στην κυκλοφορία δεκάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, επιβαρύνοντας την ήδη περιορισμένη προσφορά από τον Κόλπο, που έχει αποκλειστεί από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Κάθε εξαγωγή βαρελιών από τον Κόλπο είναι κρίσιμη, καθώς τα αποθέματα στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου κατευθύνονται προς τα χαμηλότερα επίπεδα τους από το 2003, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της U.S. Energy Information Administration (της στατιστικής υπηρεσίας του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ).
Αν και το Ιράν με τις ΗΠΑ βοήθησαν σιωπηρά ορισμένα πλοία να περάσουν τις προηγούμενες εβδομάδες, οι ναυτιλιακές αρχές συνεχίζουν να καλούν για προσοχή μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας τερματισμού του πολέμου και επαναλειτουργίας των Στενών.
«Θεωρούμε ακόμη πολύ επικίνδυνο για τα πλοία να ξεκινήσουν διέλευση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Γιάκομπ Λάρσεν, επικεφαλής ασφαλείας της ναυτιλιακής ένωσης BIMCO. «Η απειλή ναρκών στην περιοχή παραμένει άμεσος κίνδυνος και πρέπει να καθοριστούν ασφαλείς, ελεύθερες από νάρκες διαδρομές».
Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τον κίνδυνο και δήλωσαν ότι στόχευσαν πλοία ναρκοθέτησης του Ιράν. Στις 2 Ιουνίου, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε σε ακρόαση στη Γερουσία ότι το Ιράν έχει «ναρκοθετήσει μεγάλα τμήματα των Στενών, που αποτελούν διεθνή ύδατα», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Στις 11 Ιουνίου, το γερμανικό ναυτικό, επικαλούμενο πληροφορίες από ΗΠΑ και Βρετανία, ανέφερε νάρκες σε τέσσερις περιοχές γύρω από τα Στενά, προσθέτοντας ότι η θέση τους δεν μπορεί να επαληθευτεί από τη Γερμανία.
Ακόμη και η πιθανότητα ύπαρξης ναρκών αποθαρρύνει τις εταιρείες. Ένα υπερ-δεξαμενόπλοιο και το φορτίο του αξίζουν περίπου 300 εκατ. δολάρια, και οι ασφαλιστές απαιτούν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια της διέλευσης πριν επιχειρήσουν να περάσουν τα πλοία, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλίας.
«Ακόμη και μία ναρκοθετημένη περιοχή μπορεί να προκαλέσει θανάτους», δήλωσε ο Ρενέ Κοφοδ-Όλσεν, CEO της V.Group, από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης πλοίων και πληρωμάτων, με 13 πλοία καθηλωμένα στον Κόλπο. «Αυτό αποτελεί τεράστιο ζήτημα για τη διεθνή ναυτιλία».
«Οι αμερικανικές στρατιωτικές προσπάθειες για πλήρη απομάκρυνση ναρκών που έχουν τοποθετηθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης συνεχίζονται», ανέφεραν. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού.
Το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν προειδοποίησε τους ναυτικούς στις 30 Μαΐου να είναι προσεκτικοί, μετά την αναφορά για «αντικείμενο που πιθανώς είναι πλωτή νάρκη». Το υπουργείο Πληροφοριών του Ομάν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.
Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για μια προσωρινή συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν επέτρεψαν την διέλευση ορισμένων πλοίων. Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον Περσικό, ενώ τον Μάιο αναφέρθηκε ότι ορισμένα κράτη είχαν κλείσει συμφωνίες με την Τεχεράνη για ασφαλή διέλευση.
Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν αύξηση της διέλευσης σε 12-15 πλοία ημερησίως, έναντι 120-140 πλοίων ημερησίως πριν τον πόλεμο, καθώς η ναυσιπλοΐα παραμένει περιορισμένη και υπό επαλήθευση, μόλις τα πλοία γίνουν ορατά μετά την έξοδό τους από τα Στενά.
Η καθυστέρηση αυτή θα μπορούσε να βάλει νέο φρένο στην κυκλοφορία δεκάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, επιβαρύνοντας την ήδη περιορισμένη προσφορά από τον Κόλπο, που έχει αποκλειστεί από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Κάθε εξαγωγή βαρελιών από τον Κόλπο είναι κρίσιμη, καθώς τα αποθέματα στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου κατευθύνονται προς τα χαμηλότερα επίπεδα τους από το 2003, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της U.S. Energy Information Administration (της στατιστικής υπηρεσίας του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ).
Αν και το Ιράν με τις ΗΠΑ βοήθησαν σιωπηρά ορισμένα πλοία να περάσουν τις προηγούμενες εβδομάδες, οι ναυτιλιακές αρχές συνεχίζουν να καλούν για προσοχή μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας τερματισμού του πολέμου και επαναλειτουργίας των Στενών.
«Θεωρούμε ακόμη πολύ επικίνδυνο για τα πλοία να ξεκινήσουν διέλευση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Γιάκομπ Λάρσεν, επικεφαλής ασφαλείας της ναυτιλιακής ένωσης BIMCO. «Η απειλή ναρκών στην περιοχή παραμένει άμεσος κίνδυνος και πρέπει να καθοριστούν ασφαλείς, ελεύθερες από νάρκες διαδρομές».
Οι ανησυχίες των ναυτικώνΔεν είναι σαφές πόσες νάρκες έχει τοποθετήσει το Ιράν, το οποίο διαχειριζόταν το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου και LNG πριν τον πόλεμο. Η Τεχεράνη, που επιδίωξε να ελέγξει τον θαλάσσιο διάδρομο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, απείλησε με ναρκοθέτηση του, χωρίς να επιβεβαιώσει εάν οι δυνάμεις της έχουν ήδη τοποθετήσει νάρκες.
Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τον κίνδυνο και δήλωσαν ότι στόχευσαν πλοία ναρκοθέτησης του Ιράν. Στις 2 Ιουνίου, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε σε ακρόαση στη Γερουσία ότι το Ιράν έχει «ναρκοθετήσει μεγάλα τμήματα των Στενών, που αποτελούν διεθνή ύδατα», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Στις 11 Ιουνίου, το γερμανικό ναυτικό, επικαλούμενο πληροφορίες από ΗΠΑ και Βρετανία, ανέφερε νάρκες σε τέσσερις περιοχές γύρω από τα Στενά, προσθέτοντας ότι η θέση τους δεν μπορεί να επαληθευτεί από τη Γερμανία.
Ακόμη και η πιθανότητα ύπαρξης ναρκών αποθαρρύνει τις εταιρείες. Ένα υπερ-δεξαμενόπλοιο και το φορτίο του αξίζουν περίπου 300 εκατ. δολάρια, και οι ασφαλιστές απαιτούν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια της διέλευσης πριν επιχειρήσουν να περάσουν τα πλοία, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλίας.
«Ακόμη και μία ναρκοθετημένη περιοχή μπορεί να προκαλέσει θανάτους», δήλωσε ο Ρενέ Κοφοδ-Όλσεν, CEO της V.Group, από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης πλοίων και πληρωμάτων, με 13 πλοία καθηλωμένα στον Κόλπο. «Αυτό αποτελεί τεράστιο ζήτημα για τη διεθνή ναυτιλία».
Υπόλοιπα ζητήματα ασφαλείαςΌταν ερωτήθηκε για τον αριθμό και τις θέσεις των ναρκών, εκπρόσωπος της CENTCOM σημείωσε ότι δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.
«Οι αμερικανικές στρατιωτικές προσπάθειες για πλήρη απομάκρυνση ναρκών που έχουν τοποθετηθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης συνεχίζονται», ανέφεραν. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού.
Το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν προειδοποίησε τους ναυτικούς στις 30 Μαΐου να είναι προσεκτικοί, μετά την αναφορά για «αντικείμενο που πιθανώς είναι πλωτή νάρκη». Το υπουργείο Πληροφοριών του Ομάν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.
Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για μια προσωρινή συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν επέτρεψαν την διέλευση ορισμένων πλοίων. Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον Περσικό, ενώ τον Μάιο αναφέρθηκε ότι ορισμένα κράτη είχαν κλείσει συμφωνίες με την Τεχεράνη για ασφαλή διέλευση.
Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν αύξηση της διέλευσης σε 12-15 πλοία ημερησίως, έναντι 120-140 πλοίων ημερησίως πριν τον πόλεμο, καθώς η ναυσιπλοΐα παραμένει περιορισμένη και υπό επαλήθευση, μόλις τα πλοία γίνουν ορατά μετά την έξοδό τους από τα Στενά.
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