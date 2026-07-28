«Της έδωσα μια ευχή να κάνει παιδιά και έγινα Ιφιγένεια» λέει ο Κυριαζίδης για την Κωνσταντοπούλου, αποστάσεις από την Μενδώνη

Στην ομιλία του ζήτησε την ανοχή του προεδρείου επικαλούμενος συστηματική εξυβριστική επίθεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου τους τελευταίους 10 μήνες - Περιέγραψε τη γνωριμία τους πριν πολλά χρόνια, όταν ο πατέρας της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της