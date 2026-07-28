«Της έδωσα μια ευχή να κάνει παιδιά και έγινα Ιφιγένεια» λέει ο Κυριαζίδης για την Κωνσταντοπούλου, αποστάσεις από την Μενδώνη
«Της έδωσα μια ευχή να κάνει παιδιά και έγινα Ιφιγένεια» λέει ο Κυριαζίδης για την Κωνσταντοπούλου, αποστάσεις από την Μενδώνη
Στην ομιλία του ζήτησε την ανοχή του προεδρείου επικαλούμενος συστηματική εξυβριστική επίθεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου τους τελευταίους 10 μήνες - Περιέγραψε τη γνωριμία τους πριν πολλά χρόνια, όταν ο πατέρας της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της
Νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης από τη Βουλή ενώ η Λίνα Μενδώνη κράτησε αποστάσεις από την τοποθέτησή του.
Ο κ. Κυριαζίδης, παίρνοντας το λόγο, έκανε μια αναδρομή στο επεισόδιο που είχε σημειωθεί πριν από μερικούς μήνες, υποστηρίζοντας πως το μόνο που έκανε ήταν να δώσει μια «ευχή» (σ.σ. «κάνε κανένα παιδί» είχε πει τότε) στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».
Παράλληλα, θυμήθηκε και την πρώτη τους γνωριμία πριν από δεκαετίες στη Δράμα, όταν υπηρετούσε ως Αστυνομικός Διευθυντής. Όπως ανέφερε, ο πατέρας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε δηλώσει την εξαφάνισή της και, αφού ο ίδιος την εντόπισε, του ζητήθηκε «να τη βάλει σε ένα ταξί» για να πάει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. «Έτσι γνωριστήκαμε, δυστυχώς», σχολίασε χαρακτηριστικά.
Στην ομιλία του ζήτησε την ανοχή του προεδρείου επικαλούμενος συστηματική εξυβριστική επίθεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου τους τελευταίους 10 μήνες ενώ την κατηγόρησε για ανοχή στον Ρουβίκωνα, για απαγόρευση εισόδου των αστυνομικών στις τουαλέτες της Βουλής, αλλά και για τη συμπεριφορά της προς τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου. Επίσης, ισχυρίστηκε πως στην προηγούμενη αντιπαράθεσή τους εκείνος απλώς απάντησε στις κατηγορίες περί «παιδεραστών και εγκληματιών» που άκουγε η οικογένειά του.
«Έκλαιγε η κόρη μου επειδή άκουσε ότι είμαι εγκληματίας στο σχολείο. Μια ευχή της εξέφρασα» ανέφερε ο κ. Κυριαζίδης και πρόσθεσε: «Επειδή ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα στοιχείο της Ιφιγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί τα παιδιά».
Οι αναφορές του βουλευτή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ενώ η παριστάμενη Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έσπευσε να πάρει αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές του απαράδεκτες.
Η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην τηλεόραση του Open αναφερόμενη στο νέο επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή, νωρίτερα, απάντησε πως: «Η ΝΔ δεν είναι κόμμα μισογύνηδων».
Ο κ. Κυριαζίδης, παίρνοντας το λόγο, έκανε μια αναδρομή στο επεισόδιο που είχε σημειωθεί πριν από μερικούς μήνες, υποστηρίζοντας πως το μόνο που έκανε ήταν να δώσει μια «ευχή» (σ.σ. «κάνε κανένα παιδί» είχε πει τότε) στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».
Παράλληλα, θυμήθηκε και την πρώτη τους γνωριμία πριν από δεκαετίες στη Δράμα, όταν υπηρετούσε ως Αστυνομικός Διευθυντής. Όπως ανέφερε, ο πατέρας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε δηλώσει την εξαφάνισή της και, αφού ο ίδιος την εντόπισε, του ζητήθηκε «να τη βάλει σε ένα ταξί» για να πάει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. «Έτσι γνωριστήκαμε, δυστυχώς», σχολίασε χαρακτηριστικά.
Στην ομιλία του ζήτησε την ανοχή του προεδρείου επικαλούμενος συστηματική εξυβριστική επίθεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου τους τελευταίους 10 μήνες ενώ την κατηγόρησε για ανοχή στον Ρουβίκωνα, για απαγόρευση εισόδου των αστυνομικών στις τουαλέτες της Βουλής, αλλά και για τη συμπεριφορά της προς τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου. Επίσης, ισχυρίστηκε πως στην προηγούμενη αντιπαράθεσή τους εκείνος απλώς απάντησε στις κατηγορίες περί «παιδεραστών και εγκληματιών» που άκουγε η οικογένειά του.
«Έκλαιγε η κόρη μου επειδή άκουσε ότι είμαι εγκληματίας στο σχολείο. Μια ευχή της εξέφρασα» ανέφερε ο κ. Κυριαζίδης και πρόσθεσε: «Επειδή ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα στοιχείο της Ιφιγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί τα παιδιά».
Οι αναφορές του βουλευτή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ενώ η παριστάμενη Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έσπευσε να πάρει αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές του απαράδεκτες.
Η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην τηλεόραση του Open αναφερόμενη στο νέο επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή, νωρίτερα, απάντησε πως: «Η ΝΔ δεν είναι κόμμα μισογύνηδων».
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