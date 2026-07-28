Φωτογραφίες με τα πειράγματα του Ορλάντο Μπλουμ με την 28χρονη σύντροφό του σε παραλία στην Ιταλία
Φωτογραφίες με τα πειράγματα του Ορλάντο Μπλουμ με την 28χρονη σύντροφό του σε παραλία στην Ιταλία
Ο ηθοποιός γνώρισε τη Λουίζα Λέμελ λίγο μετά τον χωρισμό του με την Κέιτι Πέρι, με τη σχέση τους να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς
Στην Ιταλία βρέθηκε ο Ορλάντο Μπλουμ με την 28χρονη σύντροφό του και απόλαυσαν το μπάνιο τους στη θάλασσα, όπου απαθανατίστηκαν σε τρυφερές στιγμές.
Ο ηθοποιός και η Λουίζα Λέμελ, η οποία είναι μοντέλο του οίκου Calvin Klein, γνωρίστηκαν την περασμένη χρονιά, μετά τον χωρισμό του Μπλουμ με την Κέιτι Πέρι, με τη σχέση τους να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς.
Οι δυο τους πραγματοποιούν συχνά μικρές αποδράσεις ώστε να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, καθώς λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων δεν έχουν την πολυτέλεια αυτή στην καθημερινότητά τους.
Αυτή τη φορά επέλεξαν την Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή Φόρτε ντεϊ Μάρμι, της επαρχίας Λούκκα στην Τοσκάνη, όπου κολύμπησαν και χαλάρωσαν σε γνωστό beach bar, με τη Λέμελ να «πειράζει» τον ηθοποιό και να τον βυθίζει μέσα στο νερό, γελώντας.
Ο ηθοποιός και η Λουίζα Λέμελ, η οποία είναι μοντέλο του οίκου Calvin Klein, γνωρίστηκαν την περασμένη χρονιά, μετά τον χωρισμό του Μπλουμ με την Κέιτι Πέρι, με τη σχέση τους να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς.
Οι δυο τους πραγματοποιούν συχνά μικρές αποδράσεις ώστε να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, καθώς λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων δεν έχουν την πολυτέλεια αυτή στην καθημερινότητά τους.
Αυτή τη φορά επέλεξαν την Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή Φόρτε ντεϊ Μάρμι, της επαρχίας Λούκκα στην Τοσκάνη, όπου κολύμπησαν και χαλάρωσαν σε γνωστό beach bar, με τη Λέμελ να «πειράζει» τον ηθοποιό και να τον βυθίζει μέσα στο νερό, γελώντας.
Orlando Bloom, 49, shows off his ripped physique in the beach shower as he puts on a cosy display with bikini-clad model girlfriend Luisa Laemmel, 28, at the beach in Italy https://t.co/7SIRajHMtE— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 28, 2026
Nem o mar deu trégua! 🤣Orlando Bloom leva 'caldo' durante passeio romântico com modelo na Itália— Quem (@quem) July 28, 2026
📸: The Grosby Group pic.twitter.com/cFFPOfW8pW
Φωτογραφία άρθρου: Photopress / BACKGRID / Backgrid UK / ProfimediaΔείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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