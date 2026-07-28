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Φωτογραφίες με τα πειράγματα του Ορλάντο Μπλουμ με την 28χρονη σύντροφό του σε παραλία στην Ιταλία
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Ορλάντο Μπλουμ Ιταλία Παραλία

Φωτογραφίες με τα πειράγματα του Ορλάντο Μπλουμ με την 28χρονη σύντροφό του σε παραλία στην Ιταλία

Ο ηθοποιός γνώρισε τη Λουίζα Λέμελ λίγο μετά τον χωρισμό του με την Κέιτι Πέρι, με τη σχέση τους να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς

Φωτογραφίες με τα πειράγματα του Ορλάντο Μπλουμ με την 28χρονη σύντροφό του σε παραλία στην Ιταλία
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ιταλία βρέθηκε ο Ορλάντο Μπλουμ με την 28χρονη σύντροφό του και απόλαυσαν το μπάνιο τους στη θάλασσα, όπου απαθανατίστηκαν σε τρυφερές στιγμές.

Ο ηθοποιός και η Λουίζα Λέμελ, η οποία είναι μοντέλο του οίκου Calvin Klein, γνωρίστηκαν την περασμένη χρονιά, μετά τον χωρισμό του Μπλουμ με την Κέιτι Πέρι, με τη σχέση τους να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς.

Οι δυο τους πραγματοποιούν συχνά μικρές αποδράσεις ώστε να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, καθώς λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων δεν έχουν την πολυτέλεια αυτή στην καθημερινότητά τους.

Αυτή τη φορά επέλεξαν την Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή Φόρτε ντεϊ Μάρμι, της επαρχίας Λούκκα στην Τοσκάνη, όπου κολύμπησαν και χαλάρωσαν σε γνωστό beach bar, με τη Λέμελ να «πειράζει» τον ηθοποιό και να τον βυθίζει μέσα στο νερό, γελώντας.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TMZ (@tmztv)

Φωτογραφία άρθρου: Photopress / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

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