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Καλαφάτης από τα Δωδεκάνησα: Η έρευνα στην υπηρεσία της κοινωνίας
Καλαφάτης από τα Δωδεκάνησα: Η έρευνα στην υπηρεσία της κοινωνίας
Στο επίκεντρο των επαφών του βρέθηκαν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την καινοτομία με τη βιώσιμη ανάπτυξη
Το μήνυμα ότι η εφαρμοσμένη έρευνα μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας έστειλε από τα Δωδεκάνησα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, κατά τη διάρκεια διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή.
Στο επίκεντρο των επαφών του βρέθηκαν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την καινοτομία με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρώτη αφορά το πρόγραμμα Prevent DISCC στη Ρόδο, το οποίο αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και τα ρομποτικά συστήματα, με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των διασωστικών δυνάμεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Χάλκη, η οποία εξελίσσεται σε πρότυπο «ζωντανό εργαστήριο» για την πράσινη μετάβαση, μέσα από δράσεις που προωθούν την ενεργειακή αυτοπαραγωγή και τη βιώσιμη διαχείριση των ενεργειακών πόρων, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μικρών νησιών ως πεδίο εφαρμογής καινοτόμων λύσεων.
Ενδιαφέρον παρουσίασε και η επίσκεψη του Υφυπουργού σε τοπική μονή. Με την παρουσία του εκεί επιδίωξε να αναδείξει ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν έρχεται σε αντίθεση με την παράδοση και την πίστη, αλλά μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με αυτές με κοινό παρονομαστή τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό στον άνθρωπο.
Στο επίκεντρο των επαφών του βρέθηκαν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την καινοτομία με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρώτη αφορά το πρόγραμμα Prevent DISCC στη Ρόδο, το οποίο αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και τα ρομποτικά συστήματα, με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των διασωστικών δυνάμεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Χάλκη, η οποία εξελίσσεται σε πρότυπο «ζωντανό εργαστήριο» για την πράσινη μετάβαση, μέσα από δράσεις που προωθούν την ενεργειακή αυτοπαραγωγή και τη βιώσιμη διαχείριση των ενεργειακών πόρων, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μικρών νησιών ως πεδίο εφαρμογής καινοτόμων λύσεων.
Ενδιαφέρον παρουσίασε και η επίσκεψη του Υφυπουργού σε τοπική μονή. Με την παρουσία του εκεί επιδίωξε να αναδείξει ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν έρχεται σε αντίθεση με την παράδοση και την πίστη, αλλά μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με αυτές με κοινό παρονομαστή τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό στον άνθρωπο.
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