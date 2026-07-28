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Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για απόπειρα ληστείας στο κέντρο της Αθήνας
Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για απόπειρα ληστείας στο κέντρο της Αθήνας
Απείλησαν δύο ομοεθνής τους με αιχμηρά αντικείμενα
Τρεις αλλοδαποί ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω το βράδυ της Κυριακής στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, για απόπειρα ληστείας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν δύο ομοεθνείς τους, οι οποίοι κινούνταν πεζή στην περιοχή, και αφού τους ακινητοποίησαν, επιχείρησαν να τους αφαιρέσουν χρήματα, απειλώντας τους με αιχμηρά αντικείμενα.
Αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου που περιπολούσαν στην περιοχή αντελήφθησαν το περιστατικό και επενέβησαν, ακινητοποίησαν τους δράστες και στη συνέχεια τους συνέλαβαν.
Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν δύο ομοεθνείς τους, οι οποίοι κινούνταν πεζή στην περιοχή, και αφού τους ακινητοποίησαν, επιχείρησαν να τους αφαιρέσουν χρήματα, απειλώντας τους με αιχμηρά αντικείμενα.
Αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου που περιπολούσαν στην περιοχή αντελήφθησαν το περιστατικό και επενέβησαν, ακινητοποίησαν τους δράστες και στη συνέχεια τους συνέλαβαν.
Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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