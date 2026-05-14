«Το MAGA είναι συμβατό με την πρόοδο της Κίνας» - Όσα έγιναν στο δείπνο Σι και Τραμπ, πρόσκληση στην Ουάσινγκτον για τις 24 Σεπτεμβρίου
Ο Κινέζος πρόεδρος συνέδεσε το σύνθημα «Make America Great Again» με την «αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» - Με Βενιαμίν Φραγκλίνο, Κομφούκιο, μπάσκετ... και μπλου τζιν «απάντησε» ο Τραμπ στη δική του ομιλία - Η «ατραξιόν» Έλον Μασκ - Το μενού του δείπνου
Χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο «ιστορική», ο Κινέζος πρόεδρος επιχείρησε να συνδέσει πολιτικά το κινεζικό όραμα της «εθνικής αναζωογόνησης» με το σύνθημα του Αμερικανού προέδρου «Make America Great Again». «Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινεζικού έθνους και το “Make America Great Again” μπορούν να προχωρήσουν μαζί», είπε χαρακτηριστικά.
❗️Trump & Xi Take Their Seats At State Banquet In Beijing
Ο Κινέζος πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του με πρόποση, καλωσορίζοντας θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο και την αμερικανική αντιπροσωπεία.
NOW: President Trump and President Xi arrive at the welcome state banquet in China, taking their seats as the event gets underway.
Όπως είπε, οι δύο χώρες «μπορούν να βοηθήσουν η μία την άλλη να επιτύχει και να προωθήσουν την ευημερία ολόκληρου του κόσμου».
NOW - Xi: "Both China and the U.S. stand to gain from cooperation and lose from confrontation, our two countries should be partners rather than rivals." pic.twitter.com/mnLC4B0F1z— Disclose.tv (@disclosetv) May 14, 2026
Και οι δύο πλευρές πρέπει να «ανταποκριθούν» σε αυτή την ευθύνη, δήλωσε ο Σι.
Τραμπ: «Οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας είναι από τις σημαντικότερες στην ανθρώπινη ιστορία»Με θερμά λόγια για τον Σι Τζινπίνγκ και τη φιλοξενία της Κίνας μίλησε, από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, στη δική του ομιλία κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Πεκίνο, μετά την πρόποση του Κινέζου προέδρου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την υποδοχή που του επιφυλάχθηκε «μεγαλειώδη, όπως καμία άλλη», ευχαριστώντας προσωπικά τον Σι για «αυτή τη θαυμάσια υποδοχή».
«Ήταν μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί σας», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχαν νωρίτερα οι δύο αντιπροσωπείες. Όπως είπε, οι επαφές με την κινεζική ηγεσία ήταν «εξαιρετικά θετικές και παραγωγικές», ενώ χαρακτήρισε το δείπνο «μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουμε μεταξύ φίλων ορισμένα από τα θέματα που εξετάσαμε σήμερα».
"I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome."— ABC News (@ABC) May 14, 2026
Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε δημοσιεύσει ρήσεις του Κομφούκιου στην εφημερίδα του, παρουσιάζοντας τη σχέση ΗΠΑ - Κίνας ως δεσμό με βαθιές ιστορικές ρίζες.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικά στον ρόλο των Κινέζων εργατών στην κατασκευή των αμερικανικών σιδηροδρόμων, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, επιχείρησε να αναδείξει κοινά πολιτιστικά στοιχεία μεταξύ των δύο κοινωνιών. «Οι Κινέζοι αγαπούν το μπάσκετ και φορούν μπλε τζιν», είπε χαρακτηριστικά. «Ο αμερικανικός και ο κινεζικός λαός έχουν πολλά κοινά», πρόσθεσε.
Στο τέλος της ομιλίας του, προσκάλεσε τον Σι και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιάν στον Λευκό Οίκο, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026.
Ατραξιόν ο Έλον ΜασκΟ Έλον Μασκ συμμετείχε στο επίσημο δείπνο που διοργάνωσε η Κίνα προς τιμήν του Τραμπ και της αμερικανικής αντιπροσωπείας.
Η παρουσία του στην αίθουσα προκάλεσε το ενδιαφέρον αρκετών παρευρισκόμενων, που τον πλησίασαν, ζητώντας του να βγουν φωτογραφίες.
🚨 NOW: Elon Musk is REPEATEDLY being approached by fans in China begging for photos, he keeps making funny faces 🤣— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 14, 2026
Το μενού του δείπνουΜε ένα μενού που συνδύαζε παραδοσιακές κινεζικές γεύσεις με πιο οικείες επιλογές για τον Ντόναλντ Τραμπ, παρατέθηκε το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου στο Πεκίνο από τον Σι Τζινπίνγκ.
Σύμφωνα με τη λίστα που δόθηκε στους δημοσιογράφους που συνοδεύουν την αμερικανική αποστολή, το δείπνο περιλάμβανε «αστακό σε σούπα ντομάτας», «τραγανά μοσχαρίσια παϊδάκια», «πάπια Πεκίνου», «βραστά λαχανικά εποχής», «σολομόμε σάλτσα μουστάρδας» και «τηγανητό ψωμάκι με χοιρινό».
Για επιδόρπιο, οι καλεσμένοι είχαν επιλογές όπως «γλυκό σε σχήμα κοχυλιού», τιραμισού, καθώς και ποικιλία φρούτων και παγωτού.
