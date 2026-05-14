«Το MAGA είναι συμβατό με την πρόοδο της Κίνας» - Όσα έγιναν στο δείπνο Σι και Τραμπ, πρόσκληση στην Ουάσινγκτον για τις 24 Σεπτεμβρίου

Από πλευράς του ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον Σι και τη σύζυγό του στον Λευκό Οίκο, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026.

Μήνυμα συνεργασίας και αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε οκατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου προς τιμήν τουστο Πεκίνο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για «μεγαλειώδη υποδοχή» και προσκάλεσε τον Σι να επισκεφτεί τηνστιςΧαρακτηρίζοντας την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο «ιστορική», ο Κινέζος πρόεδρος επιχείρησε να συνδέσει πολιτικά το κινεζικό όραμα της «εθνικής αναζωογόνησης» με το σύνθημα του Αμερικανού προέδρου «Make America Great Again». «Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινεζικού έθνους και το “Make America Great Again” μπορούν να προχωρήσουν μαζί», είπε χαρακτηριστικά.Ο Κινέζος πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του με πρόποση, καλωσορίζοντας θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο και την αμερικανική αντιπροσωπεία.Ο Σι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. «Ο λαός της Κίνας και ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δύο μεγάλοι λαοί», δήλωσε.Όπως είπε, οι δύο χώρες «μπορούν να βοηθήσουν η μία την άλλη να επιτύχει και να προωθήσουν την ευημερία ολόκληρου του κόσμου».τόνισε επίσης ότι «οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι», σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. «Ο κόσμος αλλάζει και βρίσκεται σε αναταραχή», είπε, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας επηρεάζουν όχι μόνο τα 1,7 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν στις δύο χώρες, αλλά και τα περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν στον κόσμο.