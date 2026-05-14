«Το MAGA είναι συμβατό με την πρόοδο της Κίνας» - Όσα έγιναν στο δείπνο Σι και Τραμπ, πρόσκληση στην Ουάσινγκτον για τις 24 Σεπτεμβρίου
Ο Κινέζος πρόεδρος συνέδεσε το σύνθημα «Make America Great Again» με την «αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» - Με Βενιαμίν Φραγκλίνο, Κομφούκιο, μπάσκετ... και μπλου τζιν «απάντησε» ο Τραμπ στη δική του ομιλία - Η «ατραξιόν» Έλον Μασκ - Το μενού του δείπνου

Μήνυμα συνεργασίας και αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για «μεγαλειώδη υποδοχή» και προσκάλεσε τον Σι να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

Χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο «ιστορική», ο Κινέζος πρόεδρος επιχείρησε να συνδέσει πολιτικά το κινεζικό όραμα της «εθνικής αναζωογόνησης» με το σύνθημα του Αμερικανού προέδρου «Make America Great Again». «Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινεζικού έθνους και το “Make America Great Again” μπορούν να προχωρήσουν μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Από πλευράς του ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον Σι και τη σύζυγό του στον Λευκό Οίκο, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ο Κινέζος πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του με πρόποση, καλωσορίζοντας θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο και την αμερικανική αντιπροσωπεία.


Ο Σι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. «Ο λαός της Κίνας και ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δύο μεγάλοι λαοί», δήλωσε.

Όπως είπε, οι δύο χώρες «μπορούν να βοηθήσουν η μία την άλλη να επιτύχει και να προωθήσουν την ευημερία ολόκληρου του κόσμου».

Ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε επίσης ότι «οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι», σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. «Ο κόσμος αλλάζει και βρίσκεται σε αναταραχή», είπε, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας επηρεάζουν όχι μόνο τα 1,7 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν στις δύο χώρες, αλλά και τα περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν στον κόσμο.

Και οι δύο πλευρές πρέπει να «ανταποκριθούν» σε αυτή την ευθύνη, δήλωσε ο Σι.

Τραμπ: «Οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας είναι από τις σημαντικότερες στην ανθρώπινη ιστορία»

Με θερμά λόγια για τον Σι Τζινπίνγκ και τη φιλοξενία της Κίνας μίλησε, από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, στη δική του ομιλία κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Πεκίνο, μετά την πρόποση του Κινέζου προέδρου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την υποδοχή που του επιφυλάχθηκε «μεγαλειώδη, όπως καμία άλλη», ευχαριστώντας προσωπικά τον Σι για «αυτή τη θαυμάσια υποδοχή».

«Ήταν μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί σας», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχαν νωρίτερα οι δύο αντιπροσωπείες. Όπως είπε, οι επαφές με την κινεζική ηγεσία ήταν «εξαιρετικά θετικές και παραγωγικές», ενώ χαρακτήρισε το δείπνο «μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουμε μεταξύ φίλων ορισμένα από τα θέματα που εξετάσαμε σήμερα».

Ο Τραμπ υπογράμμισε ακόμη ότι οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποτελούν «από τις σημαντικότερες σχέσεις στην ανθρώπινη ιστορία». Κατά την πρόποσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να αναφερθεί και στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε δημοσιεύσει ρήσεις του Κομφούκιου στην εφημερίδα του, παρουσιάζοντας τη σχέση ΗΠΑ - Κίνας ως δεσμό με βαθιές ιστορικές ρίζες.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικά στον ρόλο των Κινέζων εργατών στην κατασκευή των αμερικανικών σιδηροδρόμων, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, επιχείρησε να αναδείξει κοινά πολιτιστικά στοιχεία μεταξύ των δύο κοινωνιών. «Οι Κινέζοι αγαπούν το μπάσκετ και φορούν μπλε τζιν», είπε χαρακτηριστικά. «Ο αμερικανικός και ο κινεζικός λαός έχουν πολλά κοινά», πρόσθεσε.

Στο τέλος της ομιλίας του, προσκάλεσε τον Σι και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιάν στον Λευκό Οίκο, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ατραξιόν ο Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ συμμετείχε στο επίσημο δείπνο που διοργάνωσε η Κίνα προς τιμήν του Τραμπ και της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Η παρουσία του στην αίθουσα προκάλεσε το ενδιαφέρον αρκετών παρευρισκόμενων, που τον πλησίασαν, ζητώντας του να βγουν φωτογραφίες.



Το μενού του δείπνου

Με ένα μενού που συνδύαζε παραδοσιακές κινεζικές γεύσεις με πιο οικείες επιλογές για τον Ντόναλντ Τραμπ, παρατέθηκε το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου στο Πεκίνο από τον Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με τη λίστα που δόθηκε στους δημοσιογράφους που συνοδεύουν την αμερικανική αποστολή, το δείπνο περιλάμβανε «αστακό σε σούπα ντομάτας», «τραγανά μοσχαρίσια παϊδάκια», «πάπια Πεκίνου», «βραστά λαχανικά εποχής», «σολομόμε σάλτσα μουστάρδας» και «τηγανητό ψωμάκι με χοιρινό».

Για επιδόρπιο, οι καλεσμένοι είχαν επιλογές όπως «γλυκό σε σχήμα κοχυλιού», τιραμισού, καθώς και ποικιλία φρούτων και παγωτού.
