Μπασκετική βόμβα από τον Άρη, ανακοίνωσε τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια

Ο VSpan είναι και με τη βούλα ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Άρη για την επόμενη τριετία





Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, ο οποίος αποχώρησε στα μισά της σεζόν από τη Μονακό (την οποία είχε οδηγήσει την προηγούμενη χρονιά στον τελικό της Euroleague) εδώ και αρκετές εβδομάδες είχε μπει στο στόχαστρο των κίτρινων και αυτό που έμοιαζε με... απίθανο έγινε πραγματικότητα με τη διοίκηση του



View this post on Instagram



Ο άνθρωπος κλειδί πίσω από την ιστορική συμφωνία δεν είναι άλλος από τον GM του Άρη, αλλά και κουμπάρο του Σπανούλη,







Ο Σέρβος αναφερόταν στη μεταγραφή βόμβα του (αθλητή) Σπανούλη που έφυγε από τον ΠΑΟ για τον Ολυμπιακό το 2010 και τώρα 16 χρόνια αργότερα έκλεισε τη συμφωνία για τη... μεταγραφή του (προπονητή Σπανούλη) στον Άρη...



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κίτρινοι προσέφεραν γη και ύδωρ στον Θεσσαλό προκειμένου να τον πείσουν να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Θεσσαλονίκη (από τη Λάρισα είχε βρεθεί στο Μαρούσι κι από εκεί σε ΠΑΟ, Ολυμπιακό) καθώς πέρα από τις εγγυήσεις για τεράστια αύξηση του αγωνιστικού μπάτζετ (ήδη ακούγονται μεγάλα ονόματα από ομάδες της Euroleague) του έδωσε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 2 εκατ. τον χρόνο το οποίο τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Ευρώπη!



Κλείσιμο



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.



Ο, γεννηθείς στις 7 Αυγούστου του 1982, Βασίλης Σπανούλης είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ευρώπη.



Μια νέα σελίδα ανοίγει στη μπασκετική ιστορία του Άρη που ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για την επόμενη τρετία.Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, ο οποίος αποχώρησε στα μισά της σεζόν από τη Μονακό (την οποία είχε οδηγήσει την προηγούμενη χρονιά στον τελικό της Euroleague) εδώ και αρκετές εβδομάδες είχε μπει στο στόχαστρο των κίτρινων και αυτό που έμοιαζε με... απίθανο έγινε πραγματικότητα με τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο να κάνει το πρώτο μεγάλο κόλπο από τη στιγμή που ανέλαβε τις τύχες του ιστορικού συλλόγου.Ο άνθρωπος κλειδί πίσω από την ιστορική συμφωνία δεν είναι άλλος από τον GM του Άρη, αλλά και κουμπάρο του Σπανούλη, Νίκο Ζήση ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό είχε κάνει τη σχετική προεργασία και με τους κατάλληλους χειρισμούς κατάφερε σιγά, σιγά να μετατρέψει τις ελάχιστες πιθανότητες που υπήρχαν, αρχικά σε υπαρκτές για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα που επικυρώθηκε το deal.Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, ο μάνατζερ του Σπανούλη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, είχε φροντίσει να προϊδεάσει τους πάντες για αυτό που θα ακολουθούσε ποστάροντας στα social media: «Κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίξω ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ».Ο Σέρβος αναφερόταν στη μεταγραφή βόμβα του (αθλητή) Σπανούλη που έφυγε από τον ΠΑΟ για τον Ολυμπιακό το 2010 και τώρα 16 χρόνια αργότερα έκλεισε τη συμφωνία για τη... μεταγραφή του (προπονητή Σπανούλη) στον Άρη...Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κίτρινοι προσέφεραν γη και ύδωρ στον Θεσσαλό προκειμένου να τον πείσουν να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Θεσσαλονίκη (από τη Λάρισα είχε βρεθεί στο Μαρούσι κι από εκεί σε ΠΑΟ, Ολυμπιακό) καθώς πέρα από τις εγγυήσεις για τεράστια αύξηση του αγωνιστικού μπάτζετ (ήδη ακούγονται μεγάλα ονόματα από ομάδες της Euroleague) του έδωσε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 2 εκατ. τον χρόνο το οποίο τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Ευρώπη!Κι όλα αυτά από μια ομάδα που την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στο EuroCup και όχι στην Euroleague , αλλά δείχνει μ' αυτόν τον τρόπο πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στο ένδοξι παρελθόν της.Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.Ο, γεννηθείς στις 7 Αυγούστου του 1982, Βασίλης Σπανούλης είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Ξεκίνησε την αγωνιστική σταδιοδρομία του στη Λάρισα και το 2003 μεταγράφηκε στο Μαρούσι, όπου έμεινε έως το 2005. Τη σεζόν 2005-06 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, πριν κάνει το βήμα για το ΝΒΑ και τους Houston Rockets.





Το καλοκαίρι του 2007 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 2010. Εκείνη τη χρονιά έκανε τη μετάβαση στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του, το 2021.



Η προπονητική καριέρα του



Ο νέος προπονητής του ΑΡΗ Betsson ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 2022 στο Περιστέρι, όπου έμεινε για δύο σεζόν, οδηγώντας την ομάδα στο Final 4 του Basketball Champions League, το 2024 και κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου κόουτς της σεζόν.





Τον Νοέμβριο του 2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Monaco, την οποία οδήγησε στο Final 4 και τον τελικό της Euroleague. Από τη γαλλική ομάδα αποχώρησε τον Μάρτιο του 2026. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας από τον Οκτώβριο του 2023. Υπό την καθοδήγησή του, τι αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2009, στο Ευρωμπάσκετ του 2025 όπου κατέλαβε την 3η θέση.»