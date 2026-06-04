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Περιπέτεια για δύο κοπέλες στην Κρήτη: Τις παρέσυρε ο αέρας ενώ έκαναν SUP στον Μπάλο
Περιπέτεια για δύο κοπέλες στην Κρήτη: Τις παρέσυρε ο αέρας ενώ έκαναν SUP στον Μπάλο
Η αντίδραση του ναυαγοσώστη ήταν άμεση και αποτελεσματική, καθώς προχώρησε χωρίς καθυστέρηση στη διάσωσή τους
Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία του Μπάλου στην Κρήτη το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν ισχυροί άνεμοι παρέσυραν δύο νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν στη θάλασσα με σανίδα SUP. Η αντίδραση του ναυαγοσώστη ήταν άμεση και αποτελεσματική, καθώς προχώρησε χωρίς καθυστέρηση στη διάσωσή τους.
Όπως αναφέρει στο flashnews.gr λουόμενος που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην παραλία, ο ναυαγοσώστης κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια τις δύο γυναίκες στην ακτή, αποτρέποντας οποιονδήποτε κίνδυνο για την υγεία τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κοπέλες είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.
Όπως αναφέρει στο flashnews.gr λουόμενος που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην παραλία, ο ναυαγοσώστης κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια τις δύο γυναίκες στην ακτή, αποτρέποντας οποιονδήποτε κίνδυνο για την υγεία τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κοπέλες είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.
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