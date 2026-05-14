Λευκός Οίκος: Καλή η συνάντηση Τραμπ - Σι στο Πεκίνο, συμφώνησαν πως το Ορμούζ πρέπει να μείνει ανοιχτό

Η Ταϊβάν δεν αναφέρθηκε στην περίληψη της συνάντησης που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος - Τραμπ και Σι συμφώνησαν πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο - Άλλες δύο φορές ενδέχεται να συναντηθούν οι ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας μέσα στο 2026

Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να έχουν ακόμη δύο συναντήσεις μέσα στο 2026, καθώς βρίσκεται ήδη στο τραπέζι η συμμετοχή τους στη σύνοδο των ηγετών της APEC στην πόλη Σενζέν της Κίνας τον Νοέμβριο και στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο την Πέμπτη, «οι δύο αρχηγοί κρατών συμφώνησαν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον για την επιτυχή διοργάνωση της φετινής άτυπης συνάντησης ηγετών της APEC και της συνόδου κορυφής της G20».



Xi Jinping didn't let Trump win the battle for handshake dominance



So… a draw? https://t.co/LHgEXIMoAU pic.twitter.com/GzsfufJ8S7 — NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2026





Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε θετική τη συνάντηση Τραμπ–Σι.



«Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια καλή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.



Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, περιλαμβανομένης της μεγαλύτερης πρόσβασης αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά και της αύξησης κινεζικών επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.







Παράλληλα, συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ «πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή ενέργειας», σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, ενώ αμφότεροι επισήμαναν πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.



Ο Τραμπ και ο Σι συζήτησαν επίσης για την αξιοποίηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά τον τερματισμό της εισροής χημικών προδρόμων της φεντανύλης στις ΗΠΑ, καθώς και για την αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.



Η Ταϊβάν δεν αναφέρθηκε στην περίληψη της συνάντησης που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.