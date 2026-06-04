Η Λεωφόρος απόψε στους «Πρωταγωνιστές»: Μιλούν για το ιστορικό γήπεδο Γιώργος και Γιάννης Βαρδινογιάννης

Η Λεωφόρος δεν είναι μόνο ένα γήπεδο. Είναι ένα σύμβολο της νεότερης ιστορίας μας. Με αυτή τη σκέψη οιετοίμασαν ένα τρίωρο αφιέρωμα στη φυσική έδρα τουαλλά και της, το οποίο θα προβληθεί απόψε στον Alpha στις 22.00.Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και αφηγήσεις Πρωταγωνιστών η εκπομπή φωτίζει τις μεγάλες στιγμές που βίωσαν, στο νούμερο 160 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το τριφύλλι και η Αθήνα. Η πορεία προς το Γουέμπλεϊ και το Γιούρο της Πορτογαλίας. Οι κιθάρες των παγκόσμιων θρύλων της ροκ αλλά και η Μοσχολιού, ο Πάριος, ο Ζαμπέτας, ο Κόκοτας!Στον Σταύρο Θεοδωράκη μιλούν παλιοί και σύγχρονοι άσσοι των γηπέδων:Ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, ο Τότης Φυλακούρης, ο Σπύρος Λιβαθηνός, ο Βέλιμιρ Ζάετς, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Γιάννης Γκούμας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.Για πρώτη φορά στα τηλεοπτικά χρονικά μιλάει στον Σταύρο Θεοδωράκη, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο Καπετάνιος, που έμεινε στο τιμόνι του Παναθηναϊκού για 20 χρόνια.Για τη Λεωφόρο, μιλούν στους «Πρωταγωνιστές» ο Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης και ο Γιάννης Αλαφούζος.