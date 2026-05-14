Το Πεκίνο εξετάζει αύξηση εισαγωγών αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση από το Ορμούζ, λέει η Ουάσινγκτον

Ο Σι Τζινππίνγκ συμφώνησε με τον Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Σι διατύπωσε τις θέσεις αυτές κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο την Πέμπτη.



Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον μεγαλύτερο παραγωγό και των δύο ενεργειακών προϊόντων.



Ωστόσο, οι ενεργειακές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών είχαν ουσιαστικά παγώσει το προηγούμενο έτος, όταν το Πεκίνο επέβαλε δασμούς στο αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ως αντίποινα για τους εκτεταμένους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε κινεζικά προϊόντα.



Η παγκόσμια αγορά ενέργειας έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις φέτος μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ως απάντηση στα αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.



Το κλείσιμο των Στενών έχει επηρεάσει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκαλώντας άνοδο στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό προκειμένου να εμποδίσουν πλοία να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο.



Η Τεχεράνη είχε επίσης απειλήσει να επιβάλει τέλη στα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό.

Παρά τις εντάσεις, το κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο πετρελαίου Yuan Hua Hu φέρεται να πέρασε με ασφάλεια από τον αποκλεισμό την Πέμπτη.



Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τόσο ο Σι όσο και ο Τραμπ συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας παγκοσμίως.