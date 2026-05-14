Το Πεκίνο εξετάζει αύξηση εισαγωγών αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση από το Ορμούζ, λέει η Ουάσινγκτον
ΚΟΣΜΟΣ
Πετρέλαιο Εισαγωγές Κίνα ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ Στενά του Ορμούζ

Το Πεκίνο εξετάζει αύξηση εισαγωγών αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση από το Ορμούζ, λέει η Ουάσινγκτον

Ο Σι Τζινππίνγκ συμφώνησε με τον Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία

Το Πεκίνο εξετάζει αύξηση εισαγωγών αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση από το Ορμούζ, λέει η Ουάσινγκτον
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ και εξέφρασε ενδιαφέρον για αύξηση των εισαγωγών αμερικανικού πετρελαίου, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Κίνας από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Σι διατύπωσε τις θέσεις αυτές κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο την Πέμπτη.

Αν και η επίσημη κινεζική ανακοίνωση για τη συνάντηση δεν ανέφερε την ενέργεια μεταξύ των θεμάτων συζήτησης, επιβεβαίωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.



Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον μεγαλύτερο παραγωγό και των δύο ενεργειακών προϊόντων.

Ωστόσο, οι ενεργειακές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών είχαν ουσιαστικά παγώσει το προηγούμενο έτος, όταν το Πεκίνο επέβαλε δασμούς στο αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ως αντίποινα για τους εκτεταμένους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε κινεζικά προϊόντα.

Η παγκόσμια αγορά ενέργειας έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις φέτος μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ως απάντηση στα αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Κλείσιμο
Η Τεχεράνη είχε επίσης απειλήσει να επιβάλει τέλη στα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό.



Το κλείσιμο των Στενών έχει επηρεάσει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκαλώντας άνοδο στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό προκειμένου να εμποδίσουν πλοία να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο.

Παρά τις εντάσεις, το κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο πετρελαίου Yuan Hua Hu φέρεται να πέρασε με ασφάλεια από τον αποκλεισμό την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τόσο ο Σι όσο και ο Τραμπ συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας παγκοσμίως.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης