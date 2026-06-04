Κακοποίηση 3χρονης στα Χανιά: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αναδοχή των παιδιών της 25χρονης Ρομά

Ο Εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Χανίων ώστε να γίνει έλεγχος του άμεσου και έμμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος