Τουλάχιστον 15 νεκροί στον Λίβανο σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Οι IDF έχουν δημιουργήσει ζώνη βάθους 10 χιλιομέτρων, που χωρίζει από τον υπόλοιπο Λίβανο μια «κίτρινη γραμμή» και διεξάγει στον τομέα αυτό επιχειρήσεις κατεδαφίσεων

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, παρά την κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.



Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι μέλος του και «μέλη της οικογένειάς του» σκοτώθηκαν όταν αεροπορικός βομβαρδισμός έπληξε το σπίτι του στην περιοχή Ναμπάτια (στα νότια). Το υπουργείο Υγείας δεν αναφέρθηκε σε αυτή την επίθεση.



Παρά την ανακωχή, που παρατάθηκε ως τα μέσα Μαΐου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του, κυρίως στον νότο, για τον οποίο αραβόφωνος εκπρόσωπός του εξέδωσε διαταγές απομάκρυνσης των αμάχων για περίπου 20 κοινότητες.



Έχει δημιουργήσει ζώνη βάθους 10 χιλιομέτρων, που χωρίζει από τον υπόλοιπο Λίβανο μια «κίτρινη γραμμή» και διεξάγει στον τομέα αυτό επιχειρήσεις κατεδαφίσεων.



Οι φονικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοχοποίησαν από χθες το πρωί διάφορες τοποθεσίες στον νότο, ανάμεσά τους αρκετές για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης.



Το υπουργείο Υγείας καταμέτρησε δεκαπέντε νεκρούς, ανάμεσά τους πέντε γυναίκες και δυο παιδιά.