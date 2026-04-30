Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό χτύπημα με drone στον νότιο Λίβανο, δείτε βίντεο
Συνολικά 15 είναι τα θύματα από τις σημερινές επιθέσεις των IDF με τον Ζοζέφ Αούν να καταδικάζει τις «συνεχείς ισραηλινές παραβάσεις» της εκεχειρίας
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε επιδρομή ισραηλινού drone «κοντά σε νεκροταφείο» της πόλης Ζεμπντίν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ανεβάζοντας σε 15 τον απολογισμό των νεκρών εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σήμερα.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε νωρίτερα τις «διαρκείς ισραηλινές παραβιάσεις» της εκεχειρίας και ζήτησε να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ για να τηρήσει το διεθνές δίκαιο.
Δείτε βίντεο από το σημείο
Νωρίτερα, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την καταστροφή σήραγγας μήκους 140 μέτρων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.
Συγκεκριμένα, δυνάμεις της 226ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων και της μονάδας Γιαχαλάμ υπό τη διοίκηση της 146ης Μεραρχίας κατέστρεψαν σήμερα το πρωί (Πέμπτη), χρησιμοποιώντας περισσότερους από 24 τόνους εκρηκτικών, μια υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ συνολικού μήκους άνω των 140 μέτρων στην περιοχή Ρας Μπίντα στο νότιο Λίβανο.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε αυτή εντοπίστηκαν δωμάτια διαμονής και οργάνωσης, επιχειρησιακά φρέατα και πολλά όπλα βρέθηκαν στη σήραγγα. Η σήραγγα έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από μέλη της Χεζμπολάχ για την προώθηση τρομοκρατικών σχεδίων.
Horrifying.— sarah (@sahouraxo) April 30, 2026
Israel dropped bombs on civilians at a cemetery in Zebdine, South Lebanon, killing 7.
This is a massacre.
They turned a place of mourning into a scene of slaughter.
Pure barbarity. pic.twitter.com/rbSOslBLBw
Καταστράφηκε σήραγγα της Χεζμπολάχ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα