Τουλάχιστον 12 Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίες από ιρανικό πλήγμα σε βάση στη Σαουδική Αραβία
Δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση – Ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού, πάνω από 300 τραυματίες Αμερικανοί στρατιωτικοί από την έναρξη του πολέμου

Δώδεκα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, έπειτα από ιρανική επίθεση με πύραυλο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό πυραυλικού πλήγματος και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκαλώντας τραυματισμούς σε Αμερικανούς στρατιωτικούς αλλά και ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρίσκονταν στη βάση.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι 12 μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τραυματίστηκαν, με δύο από αυτούς να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Νωρίτερα, η εφημερίδα Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι πύραυλος προερχόμενος από το Ιράν έπληξε την αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου», επικαλούμενη Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους.

Κατά τις ίδιες πηγές, η επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε πολλά αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρίσκονταν στη βάση.



Η συγκεκριμένη επίθεση αποτελεί τουλάχιστον το δεύτερο πλήγμα κατά της βάσης Πρίγκιπας Σουλτάν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Σε προηγούμενη επίθεση είχαν υποστεί ζημιές πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία της εγκατάστασης για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Πάνω από 300 τραυματίες Αμερικανοί στρατιωτικοί από την έναρξη του πολέμου

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 300 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί σε χώρες της περιοχής από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι 273 από τους τραυματίες έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους, ενώ 13 στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Η επίθεση στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή και τους κινδύνους για τις αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή.
