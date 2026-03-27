Wall Street Journal: Πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από το ιρανικό πλήγμα σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία
Η εφημερίδα επικαλείται Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους
Ένας πύραυλος προερχόμενος από το Ιράν έπληξε την αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες και να προκληθούν ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal.
Αυτό είναι το δεύτερο, τουλάχιστον, πλήγμα στη βάση αυτή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Σε προηγούμενη επίθεση είχαν υποστεί ζημιές πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού.
Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, στην επίθεση συμμετείχαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
At least one KC-135 was spotted hit TODAY in Saudi Arabia 🇸🇦 Prince Sultan AB apron used by US 🇺🇸👇— Tom Bike (@tom_bike) March 27, 2026
"Iran 🇮🇷 satellite images" via @stellarman22 validated by my satellite image on RT.
Disclaimer: I did use AI supervised edition to get rid of annotations without changing image.
