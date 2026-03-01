Politico: Εκρήξεις, πανικόβλητοι influencers, στελέχη πολυεθνικών και... κατοικίδια, πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

Παρά την ανασφάλεια, οι ντελιβεράδες με μικρά μηχανάκια συνέχισαν να εργάζονται, τροφοδοτώντας όσους είχαν μείνει στα σπίτια τους, θυμίζοντας, όπως σημειώνεται, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, που κράτησαν όρθιο το σύστημα υγείας στην πανδημία Covid-19.Παραμένει αβέβαιο εάν η ιρανική επίθεση θα πλήξει μόνιμα την εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλούς και κοσμοπολίτικου κέντρου. «Το Ιράν δεν έπληξε μια στρατιωτική βάση στο Ντουμπάι. Έπληξε την ιδέα του Ντουμπάι» έγραψε στην πλατφόρμα X ο αναλυτής και συγγραφέας Σανάκα Άνσελμ Περέρα, προσθέτοντας ότι η πόλη αποτελεί «μια οικονομική υπόθεση», δηλαδή την πρόταση ότι μπορεί να οικοδομηθεί μια παγκόσμια μητρόπολη στις εκβολές του Περσικού Κόλπου απομονωμένη από τη βία της περιοχής.Ωστόσο, ακόμη και εν μέσω κρίσης, ορισμένοι χρηματοοικονομικοί κύκλοι διακρίνουν ευκαιρίες. «Είναι η κατάλληλη στιγμή για αγορά ακινήτων, οι τιμές θα πέσουν σημαντικά μετά τις επιθέσεις» σχολίασε νεαρός σύμβουλος, αποτυπώνοντας την αντίληψη ότι η αναταραχή μπορεί να μετατραπεί σε επενδυτική ευκαιρία.