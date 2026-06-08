Δύο νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Δομινικανής Δημοκρατίας, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Δομινικανή Δημοκρατία Συντριβή αεροσκάφους

Δύο νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Δομινικανής Δημοκρατίας, δείτε βίντεο

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος – Βίντεο καταγράφουν πυκνούς καπνούς και μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Δύο νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Δομινικανής Δημοκρατίας, δείτε βίντεο
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Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες Κυριακή στον διάδρομο διεθνούς αεροδρομίου κοντά στην κοινότητα Λα Ρομάνα, στην ανατολική Δομινικανή Δημοκρατία, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στις αερολιμενικές αρχές της χώρας της Καραϊβικής. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα από τη συντριβή σκοτώθηκαν ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί με προορισμό το Όστιν του Τέξας, ανέφερε τεχνικά προβλήματα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Νωρίτερα ο  διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Έκτορ Πορσέγια είναι αναφέρει πως  δεν ήταν γνωστές οι περιστάσεις του συμβάντος, ούτε ήταν ενήμερος για τον απολογισμό.



Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει στήλη πυκνού καπνού να υψώνεται και υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα να εκτοξεύουν υγρό για να σβήσουν τις φλόγες.



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Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, το business jet που συνετρίβη ήταν Gulfstream G200, τύπου ο οποίος ανάλογα με τη διαμόρφωση μπορεί να μεταφέρει από 8 ως 18 ανθρώπους. Το δυστύχημα έγινε σε ιδιωτικό εμπορικό αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την τουριστική πόλη Λα Ρομάνα.

Το 2021, εννιά άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη επίσης ιδιωτικό αεροσκάφος που απογειωνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο Las Américas, στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν επιτυχημένος πορτορικανός μουσικός παραγωγός, ο Χοσέ Άνχελ Ερνάντες, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο Flow La Movie.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, γνωστή για τις παραλίες της και την αποικιακή αρχιτεκτονική της, υποδέχτηκε σχεδόν 12 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, ήταν ο δεύτερος κυριότερος τουριστικός προορισμός στη Λατινική Αμερική.
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