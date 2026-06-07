Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν απειλεί αμερικανικούς στόχους λόγω της κλιμάκωσης στον Λίβανο
Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν απειλεί αμερικανικούς στόχους λόγω της κλιμάκωσης στον Λίβανο
Δεν είναι δεσμευμένοι σε κατάπαυση του πυρός ούτε πιστεύουν στο διάλογο - Tο μόνο που καταλαβαίνουν είναι η γλώσσα της ισχύος», τόνισε ο Γαλιμπάφ αναφερόμενος στις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και το πράσινο φως που έδωσαν σήμερα οι ΗΠΑ για να κλιμακώσει το Ισραήλ τις επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν θεμιτούς στόχους αμερικανικές βάσεις και ισραηλινά στοιχεία στη Μέση Ανατολή, έγραψε στο Χ ο κορυφαίος ιρανός διαπραγματευτής.
Τα σχόλια του προέδρου του ιρανικού κοινοβούλιου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έγιναν μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, τα οποία αποτελούν προπύργιο της Χεζμπολάχ, συμμάχου του Ιράν.
«Δεν είναι δεσμευμένοι σε κατάπαυση του πυρός ούτε πιστεύουν στο διάλογο και, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και της παραβίασης συμφωνιών αναφορικά με τον Λίβανο, έδειξαν ότι το μόνο που καταλαβαίνουν είναι η γλώσσα της ισχύος», τόνισε ο Γαλιμπάφ αναφερόμενος στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Τα σχόλια του προέδρου του ιρανικού κοινοβούλιου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έγιναν μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, τα οποία αποτελούν προπύργιο της Χεζμπολάχ, συμμάχου του Ιράν.
«Δεν είναι δεσμευμένοι σε κατάπαυση του πυρός ούτε πιστεύουν στο διάλογο και, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και της παραβίασης συμφωνιών αναφορικά με τον Λίβανο, έδειξαν ότι το μόνο που καταλαβαίνουν είναι η γλώσσα της ισχύος», τόνισε ο Γαλιμπάφ αναφερόμενος στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf:— gdh (@gundemedairhs) June 7, 2026
Ne ateşkes taahhüdünde bulunuyorlar ne de diyaloğa inanıyorlar. Lübnan'la ilgili anlaşmalara yönelik ihlalleriyle ve deniz ablukasıyla güç dilinden başka bir şeyi anlamadıklarını gösteriyorlar.
İran halkına yönelik deniz… pic.twitter.com/vNpPfIMDv8
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα