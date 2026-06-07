Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν απειλεί αμερικανικούς στόχους λόγω της κλιμάκωσης στον Λίβανο

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf:



Ne ateşkes taahhüdünde bulunuyorlar ne de diyaloğa inanıyorlar. Lübnan'la ilgili anlaşmalara yönelik ihlalleriyle ve deniz ablukasıyla güç dilinden başka bir şeyi anlamadıklarını gösteriyorlar.



İran halkına yönelik deniz… pic.twitter.com/vNpPfIMDv8 — gdh (@gundemedairhs) June 7, 2026

Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και το πράσινο φως που έδωσαν σήμερα οι ΗΠΑ για να κλιμακώσει τοτις επιθέσεις στονκαθιστούν θεμιτούς στόχους αμερικανικές βάσεις και ισραηλινά στοιχεία στη, έγραψε στο Χ ο κορυφαίος ιρανός διαπραγματευτής.Τα σχόλια του προέδρου του ιρανικού κοινοβούλιου Μοχαμάντέγιναν μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, τα οποία αποτελούν προπύργιο της, συμμάχου του Ιράν.«Δεν είναι δεσμευμένοι σε κατάπαυση του πυρός ούτε πιστεύουν στο διάλογο και, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και της παραβίασης συμφωνιών αναφορικά με τον Λίβανο, έδειξαν ότι το μόνο που καταλαβαίνουν είναι η γλώσσα της ισχύος», τόνισε ο Γαλιμπάφ αναφερόμενος στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.