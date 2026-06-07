Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Τουλάχιστον 10 νεκροί μετανάστες μετά από ναυάγιο νοτιοανατολικά της Μάλτας
Τουλάχιστον 10 νεκροί μετανάστες μετά από ναυάγιο νοτιοανατολικά της Μάλτας
Στο σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη λιβυκή ακτή, επέβαιναν περίπου 60 άτομα - Ένα αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή περισυνέλεξε 48 ναυαγούς
Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους μετά από ναυάγιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/6) περίπου 45 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά της Μάλτας.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ιταλικής ακτοφυλακής: «το σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη λιβυκή ακτή (...), έπλεε με περίπου 60 επιβαίνοντες». Επίσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, «ένα αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή περισυνέλεξε 48 ναυαγούς».
Ένα πλοίο της ιταλικής ακτοφυλακής συμμετείχε στις έρευνες και μέχρι στιγμής έχει συλλέξει 10 πτώματα.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ιταλικής ακτοφυλακής: «το σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη λιβυκή ακτή (...), έπλεε με περίπου 60 επιβαίνοντες». Επίσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, «ένα αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή περισυνέλεξε 48 ναυαγούς».
Η Μάλτα ζήτησε τη βοήθεια της ακτοφυλακής της Ιταλίας «μετά το ναυάγιο ενός πλοίου που εκτιμάται ότι μετέφερε μετανάστες, με ανθρώπους να έχουν πέσει στη θάλασσα».
Emergenza migranti, imbarcazione si ribalta al largo di Malta: 10 morti, salvate 48 persone https://t.co/hiuqwlBItN— Corriere della Sera (@Corriere) June 7, 2026
Ένα πλοίο της ιταλικής ακτοφυλακής συμμετείχε στις έρευνες και μέχρι στιγμής έχει συλλέξει 10 πτώματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα