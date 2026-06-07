IDF: «Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος» με τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Ιράν

IDF: «Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος» με τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε

«Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχισθούν τα πυρά με στόχο τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ», τόνισε ο Ισραηλινός ταξίαρχος Έφι Ντέφριν

IDF: «Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος» με τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε
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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι το Ιράν διέπραξε «ένα σοβαρό λάθος» εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, τους πρώτους μετά την κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου.

«Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος επιλέγοντας για άλλη μια φορά την οδό της τρομοκρατίας», δήλωσε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, στη διάρκεια σύντομης τηλεοπτικής ομιλίας του.

«Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχισθούν τα πυρά με στόχο τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ», τόνισε.
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