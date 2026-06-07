Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις λόγω μυρωδιάς καπνού στον πύργο ελέγχου
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Γερμανία Μόναχο Αεροδρόμιο

Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις λόγω μυρωδιάς καπνού στον πύργο ελέγχου

Εκκενώθηκε ο  πύργος ελέγχου του αεροδρομίου

Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις λόγω μυρωδιάς καπνού στον πύργο ελέγχου
Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου εκκενώθηκε στις 8:33 μ.μ. (τοπική ώρα) λόγω μυρωδιάς καπνού, ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο.

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