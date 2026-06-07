Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις λόγω μυρωδιάς καπνού στον πύργο ελέγχου
Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις λόγω μυρωδιάς καπνού στον πύργο ελέγχου
Εκκενώθηκε ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου
Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις.
Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου εκκενώθηκε στις 8:33 μ.μ. (τοπική ώρα) λόγω μυρωδιάς καπνού, ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο.
Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου εκκενώθηκε στις 8:33 μ.μ. (τοπική ώρα) λόγω μυρωδιάς καπνού, ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο.
A fire has broken out in the air traffic control tower at Munich Airport, Germany's second-busiest airport, forcing the suspension of flight operations since 8:33 PM local time.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 7, 2026
The tower has been evacuated and inbound flights diverted. pic.twitter.com/oMTH4Dnyf6
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