Εκπαίδευση, συνεχές mentoring και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλιστικής – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το επόμενο επαγγελματικό βήμα σου.
Ο Πασινιάν ανακήρυξε τη νίκη του στις εκλογές της Αρμενίας
Ο Πασινιάν ανακήρυξε τη νίκη του στις εκλογές της Αρμενίας
Το κόμμα Κοινωνικό Συμβόλαιο συγκεντρώνει 54,4% των ψήφων σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα
Τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της Αρμενίας ανακήρυξε ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων της καταμέτρησης. Η εκλογική αναμέτρηση θεωρήθηκε κρίσιμη δοκιμασία για την πολιτική του που επιδιώκει τον γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό της χώρας προς τη Δύση, σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Αρμενίας, το κυβερνών κόμμα Κοινωνικό Συμβόλαιο του Νικόλ Πασινιάν εξασφαλίζει το 54,4% των ψήφων, με την ενσωμάτωση να βρίσκεται περίπου στο 16%.
Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν στο κυβερνών κόμμα σαφές προβάδισμα έναντι των πολιτικών του αντιπάλων και επιτρέπουν στον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για καθαρή εκλογική νίκη.
Η ανακοίνωση της νίκης μεταδόθηκε απευθείας από αρμενικά τηλεοπτικά δίκτυα, με τον Πασινιάν να εμφανίζεται βέβαιος για την επικράτηση της παράταξής του.
Τρίτη πολιτική δύναμη καταγράφεται η Συμμαχία για την Αρμενία, η οποία λαμβάνει ποσοστό 8,8%, σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα.
Οι εκλογές θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον της Αρμενίας, καθώς αποτέλεσαν ουσιαστικά δημοψήφισμα για τη στρατηγική του Νικόλ Πασινιάν να ενισχύσει τις σχέσεις της χώρας με τη Δύση και να μειώσει σταδιακά την εξάρτησή της από τη Ρωσία.
Η πολιτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό της χώρας, ιδίως μετά τις εξελίξεις στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου και τις μεταβολές στις ισορροπίες ασφαλείας της Αρμενίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, η συμμετοχή στις εκλογές ανήλθε στο 58,97% του εκλογικού σώματος, καταγράφοντας σημαντική κινητοποίηση των ψηφοφόρων σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο πολιτικό και γεωπολιτικό βάρος για τη χώρα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Αρμενίας, το κυβερνών κόμμα Κοινωνικό Συμβόλαιο του Νικόλ Πασινιάν εξασφαλίζει το 54,4% των ψήφων, με την ενσωμάτωση να βρίσκεται περίπου στο 16%.
Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν στο κυβερνών κόμμα σαφές προβάδισμα έναντι των πολιτικών του αντιπάλων και επιτρέπουν στον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για καθαρή εκλογική νίκη.
Η ανακοίνωση της νίκης μεταδόθηκε απευθείας από αρμενικά τηλεοπτικά δίκτυα, με τον Πασινιάν να εμφανίζεται βέβαιος για την επικράτηση της παράταξής του.
NOW: Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan says he has won the parliamentary election. pic.twitter.com/vvkBSptecZ— Clash Report (@clashreport) June 7, 2026
Δεύτερο κόμμα η Ισχυρή ΑρμενίαΣτη δεύτερη θέση αναδεικνύεται το κόμμα Ισχυρή Αρμενία του ρωσοαρμένιου επιχειρηματία Σαμβέλ Καραπετιάν, το οποίο συγκεντρώνει περίπου το 22% των ψήφων και αναλαμβάνει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Τρίτη πολιτική δύναμη καταγράφεται η Συμμαχία για την Αρμενία, η οποία λαμβάνει ποσοστό 8,8%, σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα.
Οι εκλογές θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον της Αρμενίας, καθώς αποτέλεσαν ουσιαστικά δημοψήφισμα για τη στρατηγική του Νικόλ Πασινιάν να ενισχύσει τις σχέσεις της χώρας με τη Δύση και να μειώσει σταδιακά την εξάρτησή της από τη Ρωσία.
Η πολιτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό της χώρας, ιδίως μετά τις εξελίξεις στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου και τις μεταβολές στις ισορροπίες ασφαλείας της Αρμενίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, η συμμετοχή στις εκλογές ανήλθε στο 58,97% του εκλογικού σώματος, καταγράφοντας σημαντική κινητοποίηση των ψηφοφόρων σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο πολιτικό και γεωπολιτικό βάρος για τη χώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα