Φωτιά στο ξενοδοχείο Μπουρτζ αλ Αράμπ του Ντουμπάι: Χτυπήθηκε από ιρανικό drone, δείτε βίντεο

ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά στους πρώτους ορόφους του εμβληματικού ξενοδοχείου Μπουρτζ-αλ-Αράμπ προκάλεσε ιρανικό drone που κατέπεσε στο κτίριο γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Περίπου την ίδια στιγμή είχε γίνει ιρανικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι κατά την οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι και προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης ζημιές, όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές.



Νωρίτερα, το απόγευμα του Σαββάτου, ιρανικό drone χτύπησε το Παλμ Τζουμέιρα, μία από τις πλέον τουριστικές και πολυτελείς περιοχές στο Ντουμπάι.

Βίντεο δείχνουν φωτιές και μια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό, ενώ ακούγονται σειρήνες και φωνές κατοίκων και τουριστών.

Η Πολιτική Άμυνα του Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε είναι πλέον υπό έλεγχο. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις. Η επίθεση έγινε εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
