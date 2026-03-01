Ιρανικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Βίντεο δείχνουν τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς τις εξόδους

Τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν και έλαβαν άμεση ιατρική περίθαλψη - «Συνιστάται στους επιβάτες να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο», ανέφερε το Γραφείο Τύπου του αεροδρομίου στο Ντουμπάι

Οι επιβάτες τρέχουν να εκκενώσουν ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από αναφορές για ιρανική επίθεση, καθώς η Τεχεράνη χτύπησε ταξιδιωτικούς κόμβους σε φιλικά προς τις ΗΠΑ κράτη του Κόλπου. Δραματικές εικόνες δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να ξεφύγουν από έναν διάδρομο γεμάτο καπνό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπου οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν.



Οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου δεν ανέφεραν τι προκάλεσε την εκκένωση. Ωστόσο, πηγές από τον τομέα της αεροπορίας δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι μια νυχτερινή ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου.



Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένας χώρος αναμονής υπέστη «μικρές ζημιές» και ομάδες έκτακτης ανάγκης «αμέσως αποσπάστηκαν» στην εκκένωση της Κυριακής, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο CNN. «Τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν και έλαβαν άμεση ιατρική περίθαλψη». Μάρτυρες είπαν επίσης στο CNN ότι ασθενοφόρα έσπευσαν προς το αεροδρόμιο αφότου χτύπησε ο συναγερμός. Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι όλες οι πτήσεις από και προς τα δύο κύρια αεροδρόμια της πόλης έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.



«Συνιστάται στους επιβάτες να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή και να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αντίστοιχες αεροπορικές εταιρείες για τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τις πτήσεις τους», ανέφερε το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.



Στην πολυτελή περιοχή Παλμ Τζουμέιρα του Ντουμπάι -ένα παγκόσμιο σύμβολο της χλιδής και της γαλήνης του εμιράτου= μια έκρηξη έπληξε το ξενοδοχείο Fairmont, αφήνοντάς το σε φλόγες, λίγο μετά την προβολή βίντεο που επαληθεύτηκαν από το CNN και έδειχναν τη στιγμή που ένα drone φαινόταν να βουτά προς το έδαφος.







Σε άλλο σημείο των ΗΑΕ, μια επίθεση με drone στο Διεθνές Αεροδρόμιο Zayed του Αμπού Ντάμπι – ένα άλλο σημαντικό διεθνές αεροδρόμιο – προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά, σύμφωνα με δήλωση του αεροδρομίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Κατάρ, πυραύλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από την πρωτεύουσα Ντόχα, ενώ αξιωματούχοι στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν δήλωσαν ότι μια επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις.







Το Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός και εμπορικός κόμβος στη Μέση Ανατολή. Το αεροδρόμιό του είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο και αποτελεί την έδρα της Emirates, μιας από τις κορυφαίες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. Τα αεροδρόμια των ΗΑΕ έχουν καθιερωθεί ως βασικοί κόμβοι για τις πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Πέρυσι, τα αεροδρόμια του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι εξυπηρέτησαν συνολικά 127,7 εκατομμύρια επιβάτες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.



Άλλα κράτη του Κόλπου, όπως το Κατάρ και το Μπαχρέιν, δέχθηκαν επίσης επιθέσεις, διαταράσσοντας την εικόνα των βασιλείων ως πολυτελών παραδείσων σε μια ασταθή περιοχή.



Τα ΗΑΕ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, τα οποία φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, έγιναν στόχος του Ιράν ως αντίποινα στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που έπληξαν την Ισλαμική Δημοκρατία από το Σάββατο, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.



Βίντεο που έχουν γεωγραφικά εντοπιστεί και επαληθευτεί από το CNN δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα.



Ένας ευρύς διάδρομος εναέριου χώρου πάνω από τη Μέση Ανατολή έκλεισε αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις σε ολόκληρη την περιοχή το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι, και οι χάρτες παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι ο εναέριος χώρος ήταν σχεδόν άδειος.