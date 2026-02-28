Τρόμος στο Ντουμπάι: Επίθεση ιρανικού drone στο τεχνητό νησί της Παλμ Τζουμέιρα, συγκλονιστικές μαρτυρίες Ελλήνων
Δείτε βίντεο του protothema.gr - Τέσσερις τραυματίες ο απολογισμός, λένε οι Αρχές του Ντουμπάι, έσβησε η φωτιά
Φλόγες και καπνός φαίνονταν στο συγκρότημα ξενοδοχείων στο Palm, μία από τις πλέον τουριστικές και πολυτελείς περιοχές στο Ντουμπάι, έπειτα από επίθεση ιρανικού drone.
Πολλά βίντεο δείχνουν μια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό, ενώ ακούγονται σειρήνες και φωνές κατοίκων και τουριστών.
Το περιστατικό επιβεβαίωσαν και οι αρχές του Ντουμπάι, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν αμέσως και ο χώρος έχει ασφαλιστεί. Η Πολιτική Άμυνα του Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε είναι πλέον υπό έλεγχο. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις. Η επίθεση έγινε εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι το υπουργείο Άμυνας αναχαίτισε ένα νέο κύμα ιρανικών πυραύλων και drones.
Σε βίντεο του protothema.gr διακρίνονται φωτιές στον ουρανό, οι οποίες αποδίδονται σε αναχαιτίσεις και εκρήξεις.
Δείτε φωτογραφίες από τα υπόγεια του Palm Island, όπου οδηγήθηκαν όσοι ήταν στο σημείο την ώρα των πυραυλικών επιθέσεων
Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των Ελλήνων στο Protothema.gr
Η Άντζελα Παντελής, Ελληνίδα που ζει μόνιμα στο Ντουμπάι και εργάζεται ως DJ μίλησε στο protothema.gr και περιγράφει πως τρόμαξε από τις εκρήξεις. «Βρίσκομαι στο Ντουμπάι, είμαι στην περιοχή και πριν από λίγα λεπτά, εκκωφαντικοί ήχοι στον ουρανό με σήκωσαν από τον καναπέ μου τρομαγμένη. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Βγήκα τρέχοντας. Λάμψεις στον ουρανό. Ίσα ίσα που μπόρεσα να δω και κάποιους καπνούς, αλλά πραγματικά θα δείτε στον ουρανό την λάμψη για να καταλάβετε τι εννοώ. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική, δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Τα μπαμ μπουμ δεν σταματάνε. Όλη η γειτονιά είναι στο πόδι. Ο Θεός να μας φυλάξει
«Πριν από λίγο είδαμε κάποια προφανώς αναχαίτηση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γλύτωσε, γιατί φαίνεται στην Παλμ Τζουμέιρα να είναι, στο Five Palms συγκεκριμένα. Είναι τα περίφημα νησιά που λένε, ο φοίνικας. Σε κάποιο σημείο εκεί πέρα προφανώς κάτι έχει γίνει. Αυτό έγινε τώρα, πριν περίπου 5 με 8 λεπτά, το οποίο ας ευχηθούμε ότι όλα πάνε καλά, γιατί το τελευταίο τέταρτο με 20 λεπτό έχουν ακουστεί τουλάχιστον 4 με 5 αναχαιτήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το Παλμ Τζουμέιρα θεωρείται συχνά ως το όγδοο θαύμα του κόσμου. Ένα σύμβολο καινοτομίας και προόδου. Το νησί που μοιάζει με φοίνικα, είναι κατασκευασμένο από άμμο και πέτρα, Επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη θέληση.
Τι είναι η Παλμ Τζουμέιρα
Αυτό που κρατά όλα σταθερά στη θέση τους, είναι αυτό το φράγμα 11 χιλιομέτρων σε σχήμα ημισέληνου με πεντάστερα ξενοδοχεία. Αυτή η προστατευτική κατασκευή έχει δύο ανοίγματα στα πλάγια που επιτρέπουν στα πεντακάθαρα μπλε νερά να ανεβαίνουν με την παλίρροια.
Το Παλμ Τζουμέιρα έχει 78.000 κατοίκους, που ζουν σε υπερπολυτελείς κατοικίες. Εδώ βρίσκονται και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχειακά συγκροτήματα του Ντουμπάι, από τις βίλες του Αναντάρα, μέχρι τις υποβρύχιες σουίτες του Ατλάντις. Υπάρχει ένα τεράστιο θαλάσσιο πάρκο και ένα δίκτυο από ενυδρεία, με πάνω από 65.000 θαλάσσια είδη.
Και αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό, μπορείτε να περπατήσετε ανάμεσά τους. Και από το νερό στον αέρα. Ο πλέον πρόσφατος τρόπος να δείτε από ψηλά αυτή την τεράστια ανθρώπινη κατασκευή είναι με γυροκόπτερο. Μοιάζει με ελικόπτερο. Έχει δύο θέσεις και μπορεί να φτάσει στα 500 μέτρα ύψος.
