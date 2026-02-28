Τρόμος στο Ντουμπάι: Επίθεση ιρανικού drone στο τεχνητό νησί της Παλμ Τζουμέιρα, συγκλονιστικές μαρτυρίες Ελλήνων





Τι είναι η Παλμ Τζουμέιρα

, Ελληνίδα που ζει μόνιμα στο Ντουμπάι και εργάζεται ως DJ μίλησε στο protothema.gr και περιγράφει πως τρόμαξε από τις εκρήξεις. «Βρίσκομαι στο Ντουμπάι, είμαι στην περιοχή και πριν από λίγα λεπτά, εκκωφαντικοί ήχοι στον ουρανό με σήκωσαν από τον καναπέ μου τρομαγμένη. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Βγήκα τρέχοντας. Λάμψεις στον ουρανό. Ίσα ίσα που μπόρεσα να δω και κάποιους καπνούς, αλλά πραγματικά θα δείτε στον ουρανό την λάμψη για να καταλάβετε τι εννοώ. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική, δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Τα μπαμ μπουμ δεν σταματάνε. Όλη η γειτονιά είναι στο πόδι. Ο Θεός να μας φυλάξει«Πριν από λίγο είδαμε κάποια προφανώς αναχαίτηση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γλύτωσε, γιατί φαίνεται στην Παλμ Τζουμέιρα να είναι, στο Five Palms συγκεκριμένα. Είναι τα περίφημα νησιά που λένε, ο φοίνικας. Σε κάποιο σημείο εκεί πέρα προφανώς κάτι έχει γίνει. Αυτό έγινε τώρα, πριν περίπου 5 με 8 λεπτά, το οποίο ας ευχηθούμε ότι όλα πάνε καλά, γιατί το τελευταίο τέταρτο με 20 λεπτό έχουν ακουστεί τουλάχιστον 4 με 5 αναχαιτήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.Το Παλμ Τζουμέιρα θεωρείται συχνά ως το όγδοο θαύμα του κόσμου. Ένα σύμβολο καινοτομίας και προόδου. Το νησί που μοιάζει με φοίνικα, είναι κατασκευασμένο από άμμο και πέτρα, Επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη θέληση.Αυτό που κρατά όλα σταθερά στη θέση τους, είναι αυτό το φράγμα 11 χιλιομέτρων σε σχήμα ημισέληνου με πεντάστερα ξενοδοχεία. Αυτή η προστατευτική κατασκευή έχει δύο ανοίγματα στα πλάγια που επιτρέπουν στα πεντακάθαρα μπλε νερά να ανεβαίνουν με την παλίρροια.Το Παλμ Τζουμέιρα έχει 78.000 κατοίκους, που ζουν σε υπερπολυτελείς κατοικίες. Εδώ βρίσκονται και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχειακά συγκροτήματα του Ντουμπάι, από τις βίλες του Αναντάρα, μέχρι τις υποβρύχιες σουίτες του Ατλάντις. Υπάρχει ένα τεράστιο θαλάσσιο πάρκο και ένα δίκτυο από ενυδρεία, με πάνω από 65.000 θαλάσσια είδη.Και αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό, μπορείτε να περπατήσετε ανάμεσά τους. Και από το νερό στον αέρα. Ο πλέον πρόσφατος τρόπος να δείτε από ψηλά αυτή την τεράστια ανθρώπινη κατασκευή είναι με γυροκόπτερο. Μοιάζει με ελικόπτερο. Έχει δύο θέσεις και μπορεί να φτάσει στα 500 μέτρα ύψος.