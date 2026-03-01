Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Ντουμπάι: Αυτοσχέδια καταφύγια στήνονται στα υπόγεια του ξενοδοχείου Intercontinental, δείτε βίντεο
Απαντες είναι φυσικά σε εγρήγορση και βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
Στο Intercontinental Dubai Marina στήνονται καταφύγια για τον κόσμο που δεν μπορεί να φύγει από το Ντουμπάι από χθες λόγω των επιθέσεων που εξαπολύει το Ιράν εναντίον των χωρών του Κόλπου.
Απαντες είναι φυσικά σε εγρήγορση και βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο τέταρτο υπόγειο του ξενοδοχείου για να προφυλαχθούν από τοπικά χτυπήματα.
Οι διακοπές στο Ντουμπάι μετατράπηκαν σε σκηνικό έντασης, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν κύμα ιρανικών πυραύλων και drones, με αποτέλεσμα τουρίστες να παραμείνουν εντός των ξενοδοχείων τους για λόγους ασφαλείας.
