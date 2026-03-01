Ντουμπάι: Αυτοσχέδια καταφύγια στήνονται στα υπόγεια του ξενοδοχείου Intercontinental, δείτε βίντεο
Ντουμπάι: Αυτοσχέδια καταφύγια στήνονται στα υπόγεια του ξενοδοχείου Intercontinental, δείτε βίντεο

Απαντες είναι φυσικά σε εγρήγορση και βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους

Ντουμπάι: Αυτοσχέδια καταφύγια στήνονται στα υπόγεια του ξενοδοχείου Intercontinental, δείτε βίντεο
Στο Intercontinental Dubai Marina στήνονται καταφύγια για τον κόσμο που δεν μπορεί να φύγει από το Ντουμπάι από χθες λόγω των επιθέσεων που εξαπολύει το Ιράν εναντίον των χωρών του Κόλπου. 

Απαντες είναι φυσικά σε εγρήγορση και βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο τέταρτο υπόγειο του ξενοδοχείου για να προφυλαχθούν από τοπικά χτυπήματα.

Οι διακοπές στο Ντουμπάι μετατράπηκαν σε σκηνικό έντασης, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν κύμα ιρανικών πυραύλων και drones, με αποτέλεσμα τουρίστες να παραμείνουν εντός των ξενοδοχείων τους για λόγους ασφαλείας.

Δείτε βίντεο:

Σε καταφύγιο στο ξενοδοχείο Intercontinental Dubai Marina
