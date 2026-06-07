Τραμπ σε Ιράν: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Ισραήλ

Τραμπ σε Ιράν: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο Foxnews και το Axios μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ

Τραμπ σε Ιράν: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει
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Μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έστειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο Foxnews, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε:  «Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά πια. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.


Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως: «θα τηλεφωνήσω στον Νετανιάχου αμέσως και θα του πω να μην ανταποδώσει τα πυρά».

Αναλυτικά ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Axios:  «Τα ιρανικά πλήγματα δεν έβλαψαν κανέναν. Ελπίζω το Ισραήλ να μην ανταποδώσει. Αν ο Μπίμπι τους χτυπήσει ξανά, αυτό απλώς θα συνεχίσει όπως τα τελευταία 47 χρόνια ή τα τελευταία 3.000 χρόνια. Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να τιναχτεί στον αέρα λόγω όσων συμβαίνουν τώρα. Θα καλέσω τον Μπίμπι τώρα και θα του πω να μην προχωρήσει σε αντίποινα. Ο καθένας έκανε το “κομμάτι” του. Το Ισραήλ έκανε το πλήγμα του και το Ιράν έκανε το δικό του πλήγμα. Δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα.»



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