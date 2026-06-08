Κανονικά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά την τρίωρη διακοπή λειτουργίας
ΚΟΣΜΟΣ
Μόναχο Αεροδρόμιο Γερμανία

Κανονικά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά την τρίωρη διακοπή λειτουργίας

Η πτητική λειτουργία αποκαταστάθηκε έπειτα από εκκένωση του πύργου ελέγχου λόγω έντονης μυρωδιάς καπνού

Κανονικά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά την τρίωρη διακοπή λειτουργίας
Κανονικά πραγματοποιούνται πλέον οι προγραμματισμένες πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μονάχου, μετά την τρίωρη αναστολή της πτητικής λειτουργίας που προκλήθηκε από υποψία πυρκαγιάς στον πύργο ελέγχου. Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το περιστατικό, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής γίνεται λόγος μόνο για μυρωδιά καπνού και όχι για φωτιά.

Η διακοπή της λειτουργίας ξεκίνησε στις 20:33 τοπική ώρα (21:33 ώρα Ελλάδας), όταν διαπιστώθηκε έντονη μυρωδιά καπνού στο κτήριο του πύργου ελέγχου. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η άμεση εκκένωση των εγκαταστάσεων και η αναστολή των πτήσεων.

Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε στις 22:30 τοπική ώρα (23:30 ώρα Ελλάδας), επιτρέποντας την επανέναρξη των προγραμματισμένων αφίξεων και αναχωρήσεων.

Έρευνα για τα αίτια του περιστατικού

Η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου συνεχίζει να διερευνά τα αίτια του συμβάντος. Αν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή πυρκαγιά, οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν πλέον ότι εντοπίστηκε μόνο έντονη μυρωδιά καπνού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί εκδήλωση φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, δεν πραγματοποιούνταν απογειώσεις λόγω της απουσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας από τον πύργο ελέγχου.

Παράλληλα, αρκετές πτήσεις που είχαν προορισμό το Μόναχο αναγκάστηκαν να εκτραπούν και να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια της Γερμανίας, προκαλώντας καθυστερήσεις και αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

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