ΗΠΑ: «Λουκέτο» στο γραφείο της DEA στο Σάντο Ντομίνγκο λόγω υποψιών διαφθοράς

Οι ΗΠΑ έκλεισαν το γραφείο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) στο Σάντο Ντομίνγκο επ’ αόριστον εξαιτίας υποψιών για διαφθορά, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η αμερικανική πρεσβεία στη Δομινικανή Δημοκρατία.

«Δεν θα ανεχθώ ούτε καν την εντύπωση διαφθοράς σε καμιά από τις υπηρεσίες της πρεσβείας της οποίας ηγούμαι. Προς τον σκοπό αυτό, ανακοινώνω (...) το κλείσιμο του γραφείου της DEA στο Σάντο Ντομίνγκο μέχρι νεοτέρας», ανέφερε μέσω X η Αμερικανίδα πρεσβεύτρια Λία Κάμπος.



«Η διαφθορά δεν έχει θέση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, ούτε σε καμιά άλλη. Η χρήση δημόσιου αξιώματος για προσωπικό όφελος αποτελεί αηδιαστική και επονείδιστη παραβίαση της εμπιστοσύνης του κοινού», σημείωσε ακόμη.

Πιστός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ επέτρεψε τον Νοέμβριο του 2025 στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο στη Σάντο Ντομίνγκο και αεροπορική βάση της χώρας του στο πλαίσιο της ανάπτυξής τους στην Καραϊβική.

Οι δομινικανές αρχές τους τελευταίους μήνες συμμετείχαν σε αρκετές επιχειρήσεις από κοινού με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που είχαν αποτέλεσμα κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.
