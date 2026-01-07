Αποκαταστάθηκε μετά από πέντε ημέρες η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η επαναφορά της ηλεκτροδότησης θα ολοκληρωνόταν αύριο - Η έρευνα για τη μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε στο Βερολίνο μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου διεξάγεται από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία