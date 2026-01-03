Χωρίς ρεύμα 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο

Περίπου 50.000 νοικοκυριά και τουλάχιστον 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο βρίσκονται από το πρωίέπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά έχει σβήσει και διεξάγονται έρευνες με την υποψία εμπρησμού.Στο μεταξύ είναι ακόμη ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, με την κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής να επιβαρύνεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες.