Χωρίς ρεύμα 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο
Ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης
Περίπου 50.000 νοικοκυριά και τουλάχιστον 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο βρίσκονται από το πρωί χωρίς ρεύμα, έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά έχει σβήσει και διεξάγονται έρευνες με την υποψία εμπρησμού.
Στο μεταξύ είναι ακόμη ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, με την κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής να επιβαρύνεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες.
Unsere Kolleg. informieren nun mit Lautsprecherfahrzeugen Personen im betroffenen Gebiet und bitten folgende Hinweise zu beachten:— Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 3, 2026
➡️ Aufgrund des #Stromausfalls kann es auch zu Heizungsausfällen kommen. Prüfen Sie daher, ob Sie die Möglichkeit haben, bei Freunden oder… pic.twitter.com/LRbRppHxjD
