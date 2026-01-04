Σε εμπρησμό οφείλεται το μαζικό μπλακ-άουτ στο Βερολίνο, ακροαριστερή οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη
Σε εμπρησμό οφείλεται το μαζικό μπλακ-άουτ στο Βερολίνο, ακροαριστερή οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη
Χθες περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά στα νοτιοδυτικά της γερμανικής πρωτεύουσας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα - Συνεχίζονται οι προσπάθειες των τεχνικών συνεργείων
Περισσότερα από 35.000 νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο παραμένουν από χθες (3/1) χωρίς ρεύμα, με την αστυνομία να αποδίδει τη διακοπή ηλεκτροδότησης σε εμπρησμό σε σταθμό κατανομής, ενώ την ευθύνη ανέλαβε νωρίτερα σήμερα με επιστολή της ακροαριστερή οργάνωση.
Όπως μετέδωσε, επίσης, το rbb η αστυνομία έλαβε επιστολή, με την οποία την ευθύνη για τη δολιοφθορά αναλαμβάνει η ακροαριστερή οργάνωση «Vulkan».
Τον περασμένο Μάιο η οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για ανάλογη ενέργεια σε σταθμό μετασχηματισμού ραδιοφωνικής γραμμής σε πολυτελές προάστιο του Βερολίνου, υποστηρίζοντας ότι «η κοινωνία δεν μπορούσε πλέον να αντέξει οικονομικά τους πλούσιους και ότι αυτές οι συνοικίες με τις ακριβές κατοικίες πρέπει να απαλλοτριωθούν».
Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (-6 έως -1 σήμερα) δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερη την κατάσταση για χιλιάδες κατοίκους της πρωτεύουσας, αλλά και για πολλά νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς.
Σύμφωνα με τη ραδιοτηλεόραση Βερολίνου-Βρανδεμβούργου rbb, 45.000 νοικοκυριά έμειναν χθες το πρωί χωρίς ρεύμα. Σε 7.000 από αυτά η επανασύνδεση με το δίκτυο κατέστη εφικτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες των τεχνικών συνεργείων.
🚨Massive blackout in Berlin! Tens of thousands of people have been without electricity for a second day already— NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026
The cause is a fire at two high-voltage pylons. Police are openly calling it sabotage.
Berlin authorities and the grid operator say the damage is extremely serious.… pic.twitter.com/oifGTAU8LT
Στην τελευταία έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης περιγράφεται ως «συχνά έχουσα αισθητό αντίκτυπο στον πληθυσμό».
Antifa-Terror: Riesiger Blackout in Berlin— COMPACT-Magazin (@COMPACTMagazin) January 4, 2026
🟥 Linksextremisten haben mit einem Anschlag die Stromversorgung in Berlin sabotiert, zehntausende Haushalte sind betroffen.https://t.co/QN4EBDrJgE pic.twitter.com/JeGpnX2GJa
