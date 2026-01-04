ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Σε εμπρησμό οφείλεται το μαζικό μπλακ-άουτ στο Βερολίνο, ακροαριστερή οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη
ΚΟΣΜΟΣ
Διακοπή ρεύματος Βερολίνο Γερμανία Εμπρησμός

Σε εμπρησμό οφείλεται το μαζικό μπλακ-άουτ στο Βερολίνο, ακροαριστερή οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

Χθες περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά στα νοτιοδυτικά της γερμανικής πρωτεύουσας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα - Συνεχίζονται οι προσπάθειες των τεχνικών συνεργείων

Σε εμπρησμό οφείλεται το μαζικό μπλακ-άουτ στο Βερολίνο, ακροαριστερή οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Περισσότερα από 35.000 νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο παραμένουν από χθες (3/1) χωρίς ρεύμα, με την αστυνομία να αποδίδει τη διακοπή ηλεκτροδότησης σε εμπρησμό σε σταθμό κατανομής, ενώ την ευθύνη ανέλαβε νωρίτερα σήμερα με επιστολή της ακροαριστερή οργάνωση.

Σύμφωνα με τη ραδιοτηλεόραση Βερολίνου-Βρανδεμβούργου rbb, 45.000 νοικοκυριά έμειναν χθες το πρωί χωρίς ρεύμα. Σε 7.000 από αυτά η επανασύνδεση με το δίκτυο κατέστη εφικτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες των τεχνικών συνεργείων.

Όπως μετέδωσε, επίσης, το rbb η αστυνομία έλαβε επιστολή, με την οποία την ευθύνη για τη δολιοφθορά αναλαμβάνει η ακροαριστερή οργάνωση «Vulkan».

Στην τελευταία έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης περιγράφεται ως «συχνά έχουσα αισθητό αντίκτυπο στον πληθυσμό».

Τον περασμένο Μάιο η οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για ανάλογη ενέργεια σε σταθμό μετασχηματισμού ραδιοφωνικής γραμμής σε πολυτελές προάστιο του Βερολίνου, υποστηρίζοντας ότι «η κοινωνία δεν μπορούσε πλέον να αντέξει οικονομικά τους πλούσιους και ότι αυτές οι συνοικίες με τις ακριβές κατοικίες πρέπει να απαλλοτριωθούν».

Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (-6 έως -1 σήμερα) δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερη την κατάσταση για χιλιάδες κατοίκους της πρωτεύουσας, αλλά και για πολλά νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης