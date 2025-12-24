Έκρηξη σε τζαμί στη Νιγηρία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και πολλοί τραυματίες
Νιγηρία Τζαμί Έκρηξη

Έκρηξη σε τζαμί στη Νιγηρία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και πολλοί τραυματίες

Δεν υπάρχει ακόμη ανάληψη ευθύνης για το μακελειό

Έκρηξη σε τζαμί στη Νιγηρία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και πολλοί τραυματίες
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα μέσα σε τζαμί της πόλης Μαϊντουγκούρι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Νιγηριανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση με στόχο να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, αφού η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα της βραδινής προσευχής.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το μακελειό.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (η τελευταία προήλθε από τη διάσπαση της πρώτης) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.
