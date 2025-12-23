Ο Μακρόν έκανε γυμναστική με Γάλλους στρατιώτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Στρατιώτες Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Μακρόν έκανε γυμναστική με Γάλλους στρατιώτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δείτε βίντεο

Ο Γάλλος πρόεδρος έτρεξε μαζί με τους στρατιώτες πριν να απολαύσουν όλοι μαζί γεύμα που ετοίμασε ο σεφ του Ελιζέ

Ο Μακρόν έκανε γυμναστική με Γάλλους στρατιώτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δείτε βίντεο
Επίσκεψη στη στρατιωτική βάση Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που βρίσκονται Γάλλοι στρατιώτες πραγματοποίησε ο Εμανουέλ Μακρόν, όπως κάνει κάθε χρόνο από το 2017 όταν πλησιάζει η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων.

Ο Γάλλος πρόεδρος, μάλιστα, έκανε γυμναστική με τους στρατιώτες και έτρεξε μαζί τους πριν να απολαύσουν όλοι μαζί γεύμα που ετοίμασε ο σεφ του Ελιζέ.



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, οι γαλλικές δυνάμεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμβάλλουν στην επιτήρηση στρατηγικών περιοχών, στην υποστήριξη αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων και στην περιφερειακή σταθεροποίηση. Αποδεικνύουν την επιθυμία της Γαλλίας να διατηρήσει την αυτόνομη ικανότητα αξιολόγησης και δράσης σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον».

Στην επίσκεψη αυτή, μάλιστα, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αποκτήσει ένα αεροπλανοφόρο νέας γενιάς όπως προβλέπεται από τους τελευταίους νόμους για τον προγραμματισμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας με τις πιστώσεις να έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης