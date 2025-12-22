Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα, δείτε βίντεο
Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα, δείτε βίντεο
Σημειώθηκε επίθεση με μολότοφ σε κτίριο που στεγάζει το γραφείο του Έντι Ράμα, για διαφθορά κατηγορείται η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Διαδηλωτές εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση με μολότοφ εναντίον του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το γραφείο του Aλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα στα Τίρανα, αφότου η εισαγγελία κατά της διαφθοράς απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου και ζήτησε να αρθεί η ασυλία της.
Τις τελευταίες εβδομάδες κλιμακώνεται η πολιτική ένταση στην Αλβανία, καθώς η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονται αρκετοί αξιωματούχοι και ιδιωτικές εταιρείες. Η Μπελίντα Μπαλούκου κατηγορείται για κατάχρηση δημόσιου χρήματος προς όφελος συγκεκριμένων εταιρειών σε μεγάλα έργα υποδομών.
Σε ομιλία της στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, η 52χρονη αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης είχε κάνει λόγο για «λασπολογία» και «ψεύδη», διαβεβαιώνοντας πως θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία για να λάμψει η αλήθεια.
Thousands of citizens, called by the opposition, protested in #Tirana, #Albania. They demanded the resignation of Prime Minister #EdiRama. pic.twitter.com/F62lZWDr2F— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 22, 2025
Η ειδική εισαγγελία που είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ζήτησε προ ημερών από τη Βουλή την άρση της ασυλίας της Μπαλούκου, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψή της. Μέχρι σήμερα δεν έχει προγραμματιστεί σχετική ψηφοφορία στο αλβανικό κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα διαθέτει πλειοψηφία.
Κατά τη σημερινή πολιορκία του γραφείου του πρωθυπουργού, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από το κυβερνητικό κτίριο, αλλά δεν απώθησαν τους διαδηλωτές.
NEW: Opposition protests in Tirana turned violent tonight as Molotov cocktails were thrown at the Albanian government headquarters. Demonstrators, led by former PM Sali Berisha, demand the resignation of Prime Minister Edi Rama following major anti-corruption investigations. pic.twitter.com/YWiKzWqb7I— GeoInsider (@InsiderGeo) December 22, 2025
«Ανεχτήκαμε αρκετά, καθώς πρόκειται για δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που εκλάπησαν και (η Μπαλούκου) δεν παραιτείται. Είναι ντροπή», δήλωσε ένας διαδηλωτής, ο Αρμπέν Σούλο.
Ως υπουργός Υποδομών και Ενέργειας από το 2019, η Μπελίντα Μπαλούκου έχει διαχειριστεί κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα