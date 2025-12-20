Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Μαϊάμι σήμερα ο Ρώσος απεσταλμένος Ντμίτριεφ, για νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σε μήνυμά του στο X έκανε λόγο για «πολεμοχαρείς που συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για να υπονομεύσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης»

Κίριλ Ντμίτριεφ, ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταβαίνει στο Μαϊάμι, στις ΗΠΑ, όπου έχει ξεκινήσει κύκλος συνομιλιών στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος εισέρχεται τον Φεβρουάριο στον πέμπτο χρόνο του.



«Καθ'οδόν προς το Μαϊάμι», έγραψε ο Ντμίτριεφ σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, στο οποίο πρόσθεσε emoji με ένα περιστέρι και σύντομο βίντεο που δείχνει τον πρωινό ήλιο να περνά μέσα από τα σύννεφα πάνω από μια παραλία με φοίνικες.









Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου.



Ωστόσο είναι απίθανο ο Κίριλ Ντμίτριεφ να έχει άμεσες διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες.



Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συνάντησαν χθες, Παρασκευή, κοντά στο Μαϊάμι τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ και εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.



Κλείσιμο



Η άμεση συμμετοχή των Ευρωπαίων συνιστά κάτι το καινούργιο σε σχέση με προηγούμενες συναντήσεις που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα σε Ουκρανούς και Αμερικανούς στη Γενεύη, το Μαϊάμι και το Βερολίνο.



Χθες καθώς άρχιζε ο νέος αυτός γύρος συνομιλιών, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα επιβληθεί στην Ουκρανία.



«Από αυτούς εξαρτάται να συνάψουν συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν να συνάψει συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία. Θα πρέπει να (το) θέλουν», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσινγκτον.



Ο Ρώσος απεσταλμένος για οικονομικά ζητήματα, ο, ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταβαίνει στο Μαϊάμι, στις ΗΠΑ, όπου έχει ξεκινήσει κύκλος συνομιλιών στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για να τερματιστεί ο, ο οποίος εισέρχεται τον Φεβρουάριο στον πέμπτο χρόνο του.«Καθ'οδόν προς το Μαϊάμι», έγραψε ο Ντμίτριεφ σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, στο οποίο πρόσθεσε emoji με ένα περιστέρι και σύντομο βίντεο που δείχνει τον πρωινό ήλιο να περνά μέσα από τα σύννεφα πάνω από μια παραλία με φοίνικες.«Καθώς οι πολεμοχαρείς συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για να υπονομεύσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία, θυμήθηκα αυτό το βίντεο από την προηγούμενη επίσκεψή μου: το φως που διαπερνά τα σύννεφα της καταιγίδας», συνέχισε.Ομάδα Ουκρανών και ομάδα Ευρωπαίων έχουν επίσης μεταβεί στην πόλη αυτή στη Φλόριντα των ΗΠΑ για να μετάσχουν στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τον ειδικό απεσταλμένο του, τονκαι τον, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου.Ωστόσο είναι απίθανο ο Κίριλ Ντμίτριεφ να έχει άμεσες διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες.Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συνάντησαν χθες, Παρασκευή, κοντά στο Μαϊάμι τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ και εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.Μετά τις συνομιλίες αυτές, ο Ουμέροφ διαβεβαίωσε απλώς ότι η αντιπροσωπεία του συμφώνησε με τους Αμερικανούς «να συνεχίσουν την εργασία από κοινού στο προσεχές μέλλον».Η άμεση συμμετοχή των Ευρωπαίων συνιστά κάτι το καινούργιο σε σχέση με προηγούμενες συναντήσεις που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα σε Ουκρανούς και Αμερικανούς στη Γενεύη, το Μαϊάμι και το Βερολίνο.Χθες καθώς άρχιζε ο νέος αυτός γύρος συνομιλιών, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα επιβληθεί στην Ουκρανία.«Από αυτούς εξαρτάται να συνάψουν συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν να συνάψει συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία. Θα πρέπει να (το) θέλουν», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσινγκτον.

Οι διπλωματικές συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου επιταχύνθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση ενός σχεδίου της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο δεν οδήγησε ωστόσο σε εκεχειρία.



Πεδίο των μαχών

Στο πεδίο των μαχών, η Ρωσία συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο ουκρανικές υποδομές: χθες το βράδυ, βαλλιστικός πύραυλος στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους και τραυμάτισε 15 κοντά στην Οδησσό, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ. Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι κατέλαβε δύο χωριά στις περιφέρειες του Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, και Ντονέτσκ, στην ανατολική.



Από την πλευρά του το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη σε αεροδρόμιο που βρίσκεται στην κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας SBU.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άσκησε πιέσεις στο Κίεβο να «κινηθεί γρήγορα» σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο.



«Πρόοδος»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαπίστωσε από την πλευρά του «προόδους» προς έναν συμβιβασμό ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον όσον αφορά το περιεχόμενο ενός σχεδίου για να προτείνουν στη Μόσχα με στόχο να μπει τέλος στις εχθροπραξίες. Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ωστόσο ότι η Ρωσία προετοιμάζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, για μια νέα «χρονιά πολέμου» το 2026.



Οι ΗΠΑ πρότειναν, πριν από πάνω από έναν μήνα, σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία που άρχισε όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022. Το αρχικό αυτό κείμενο, το οποίο είχε θεωρηθεί από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ευνοϊκό σε μεγάλο βαθμό προς τις θέσεις του Κρεμλίνου, έχει έκτοτε τροποποιηθεί ύστερα από διαβουλεύσεις με το Κίεβο.



Οι λεπτομέρειες της νέας εκδοχής δεν έχουν γίνει γνωστές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας.