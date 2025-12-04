Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στη γεωργία
Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στη γεωργία
Οι ευρωβουλευτές και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη η οποία αφορά την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ) στην ευρωπαϊκή γεωργία.
Οι ΝΓΤ, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους, επιτρέπουν να τροποποιείται το γονιδίωμα φυτών, αλλά χωρίς να εισάγεται γενετικό υλικό (DNA) από διαφορετικά είδη, αντίθετα με τους ΓΤΟ της πρώτης γενιάς.
Οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν εταιρείες ή κλαδικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα υποστηρίζουν αυτές τις τεχνικές, για την ανάπτυξη ποικιλιών πιο ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και πιο ανθεκτικών στα ζιζάνια.
