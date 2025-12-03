Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη
Σύμφωνα με το CNN, το υλικό δημοσιεύεται για πρώτη φορά και όλα είναι από το νησί Little St. James στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους
Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εποπτείας δημοσίευσαν την Τετάρτη φωτογραφίες και βίντεο από το ιδιωτικό νησί στην Καραϊβική που ανήκε στον Τζέφρι Έπσταϊν. Το υλικό ρίχνει φως σε αυτό που κάποτε ήταν το επίκεντρο της κακοποίησης νεαρών κοριτσιών και γυναικών από τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.
Πολλά βίντεο καταγράφουν τους χώρους ενός σπιτιού που μοιάζει με πολυτελές θέρετρο, με πισίνα, φοίνικες και ένα μονοπάτι με θέα στον ωκεανό. Μια φωτογραφία φαίνεται να καταγράφει ένα γραφείο με έναν μαυροπίνακα: πάνω του είναι γραμμένες λέξεις όπως «δύναμη», «απάτη», «αλήθεια», «μουσική» και «πολιτική».
Άλλες φωτογραφίες απεικονίζουν διάφορους χώρους, όπως υπνοδωμάτια, μπάνια, καθώς και έναν χώρο με έπιπλο που μοιάζει με οδοντιατρική καρέκλα, ενώ εμφανίζεται και ένα τηλέφωνο με ονόματα καταχωρημένα στην ταχεία κλήση, όπως Darren, Rich, Mike, Patrick και Larry.
Σύμφωνα με το CNN, το υλικό που έφερε στο φως η Επιτροπή την Τετάρτη δημοσιεύεται για πρώτη φορά και όλα είναι από το νησί Little St. James στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.
Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και βίντεο έρχεται αμέσως μετά την υπογραφή νομοσχεδίου από τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα που αφορούν τον Έπσταϊν. Η δημοσίευση των λεγόμενων αρχείων Έπσταϊν αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και ενδέχεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.
Ο Ρόμπερτ Γκάρσια, Δημοκρατικός βουλευτής στην Επιτροπή Εποπτείας, δήλωσε ότι αυτές οι εικόνες και τα βίντεο προσφέρουν μια ανησυχητική εικόνα του κόσμου του Έπσταϊν και του νησιού του, ενώ τόνισε την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια στη συνεχιζόμενη έρευνα για τα εγκλήματά του. «Δημοσιεύουμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια της έρευνάς μας και να βοηθήσουμε στη σύνθεση της πλήρους εικόνας των φρικτών εγκλημάτων του» τόνισε χαρακτηριστικά.
Το νησί Little St. James, που ανήκε στον Έπσταϊν, είναι στο επίκεντρο των ερευνών από τις Αρχές οι οποίες μελετούν τις εγκληματικές δραστηριότητες του.
