«Τι χάλι!» αναφώνησε ο Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Δεν είναι εύκολη κατάσταση, είπε για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα -την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντούσε στη Ρωσία τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ- ότι η Ουάσινγκτον καταβάλλει προσπάθειες για να επιλύσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη.

Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ενώπιον των καμερών, ο Τραμπ ανέφερε: «Έχουμε ένα πρόβλημα με τον πόλεμο που προσπαθούν να επιλύσουν τώρα οι άνθρωποι μας -με τη Ρωσία και την Ουκρανία». Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η Αμερική δεν παρέχει πλέον χρηματοδότηση, αλλά συνεχίζει να πουλά όπλα στο ΝΑΤΟ και εργάζεται για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Αλλά προσπαθούμε να το τακτοποιήσουμε» συνέχισε. «Έχω λύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ένατος. Και οι άνθρωποί μας βρίσκονται τώρα στη Ρωσία, για να δουν αν μπορούμε να το επιλύσουμε. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, να σας πω. Τι χάλι! Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ, αν ήμουν εγώ πρόεδρος» είπε, αφήνοντας εκ νέου αιχμές για τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Την ώρα των δηλώσεων Τραμπ στην Ουάσινγκτον, στη Μόσχα εξελισσόταν ένα διπλωματικό θρίλερ: η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των δύο Αμερικανών απεσταλμένων, του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και προσωπικού συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ.

Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να αρχίσει γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδος), αλλά καθυστέρησε περίπου μιάμιση ώρα, λόγω της παρουσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν σε επενδυτικό φόρουμ.

Στη φωτογραφία που δόθηκε από το Κρεμλίνο, στα δεξιά του Πούτιν βρισκόταν ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ, ενώ δύο θέσεις στα αριστερά του ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμίτριεφ. Απέναντί τους, ο Στιβ Γουίτκοφ καθόταν στη μέση, με τον Τζάρετ Κούσνερ στα αριστερά του.

Γύρω από το τραπέζι βρίσκονταν και διερμηνείς.

Κλείσιμο
Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε τα αποτελέσματα των συζητήσεων με τις ΗΠΑ, με τα 20 σημεία που συμφωνήθηκαν. Όπως δήλωσε, υπάρχουν ακόμη δύσκολα ζητήματα προς επίλυση, όπως τα εδαφικά θέματα, τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ.

