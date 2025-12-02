Ζελένσκι: Με τις ΗΠΑ συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο 20 σημείων για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

«Η Ουκρανία προσεγγίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες με τη μέγιστη σοβαρότητα -- είμαστε δεσμευμένοι στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης και εγγυημένης ασφάλειας», είπε ο Ζελένσκι. «Αυτό είναι ακριβώς το επίπεδο της δέσμευσης που πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό από [για] τη ρωσική πλευρά».Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία στην προσπάθεια που κάνει να «ελαφρύνει τις κυρώσεις» που έχουν στόχο τη Μόσχα.«Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών μοιράζονται με τους εταίρους τους τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και τις προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική εργασία ως κάλυμμα προκειμένου να ελαφρύνει τις κυρώσεις και να μπλοκάρει σημαντικές συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.