Ζελένσκι: Με τις ΗΠΑ συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο 20 σημείων για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Ζελένσκι: Με τις ΗΠΑ συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο 20 σημείων για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για να πετύχει ελάφρυνση των κυρώσεων

Ζελένσκι: Με τις ΗΠΑ συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο 20 σημείων για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν βελτιώσει ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που αναπτύχθηκε στη Γενεύη κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας πως η Ουκρανία επιθυμεί όπως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της αναμιχθούν περισσότερο στη διαδικασία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι με τις ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο 20 σημείων. Ωστόσο, εξήγησε ότι τρία θέματα ήταν τα «πιο ευαίσθητα και τα πιο δύσκολα».

Όπως ανέφερε τα ζητήματα αυτά είναι: οι εδαφικές παραχωρήσεις, τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία Ρώσων και η συμμαχία  των προθύμων, μια συμμαχία χωρών που αναζητούν να στηρίξουν μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία.


Οι ΗΠΑ πιέζουν για ειρηνευτική συμφωνία

Το Κίεβο δέχεται πίεση για μια υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ ειρηνευτική προσπάθεια που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση του Ζελένσκι προσπαθεί να αποκρούσει την πίεση αφότου η Ουάσινγκτον παρουσίασε ένα σχέδιο τον περασμένο μήνα που προσυπέγραφε πολλές από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας.


Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις προτάσεις των ΗΠΑ πριν από μία και πλέον εβδομάδα στη Γενεύη, και συναντήθηκαν ξανά για νέες συνομιλίες προχθές, Κυριακή, στη Φλόριντα.

«Οι διεργασίες βασίστηκαν στο έγγραφο της Γενεύης, και αυτό το έγγραφο έχει βελτιωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Οι διπλωμάτες μας εργάζονται με όλους τους εταίρους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι συμμετέχοντες στον Συνασπισμό των Προθύμων εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων» πρόσθεσε αναφερόμενος στην ομάδα των χωρών που προσφέρθηκαν να συνδράμουν την άμυνα της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο άνδρες παρακάθισαν στις συνομιλίες στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι έδωσε εντολή στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα «να συνεχίσει την πιο εποικοδομητική δυνατή εργασία».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες με τη μέγιστη σοβαρότητα -- είμαστε δεσμευμένοι στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης και εγγυημένης ασφάλειας», είπε ο Ζελένσκι. «Αυτό είναι ακριβώς το επίπεδο της δέσμευσης που πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό από [για] τη ρωσική πλευρά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία στην προσπάθεια που κάνει να «ελαφρύνει τις κυρώσεις» που έχουν στόχο τη Μόσχα.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών μοιράζονται με τους εταίρους τους τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και τις προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική εργασία ως κάλυμμα προκειμένου να ελαφρύνει τις κυρώσεις και να μπλοκάρει σημαντικές συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

