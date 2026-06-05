Η Ελληνίδα Χριστίνα Κίτσος ανέλαβε δήμαρχος της Γενεύης

Τα καθήκοντά της ως δήμαρχος της Γενεύης ανέλαβε η Ελληνίδα, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην ελβετική πόλη την Πέμπτης (3/6).Η ελληνική πρεσβεία στην Ελβετία συνεχάρη τη νέα δήμαρχο, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη θητεία της. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της, η πρεσβεία τόνισε: «Θερμά συγχαρητήρια στη νέα δήμαρχο Γενεύης, ομογενή κυρία Χριστίνα Κίτσος, που ανέλαβε τα καθήκοντά της σε μία όμορφη Τελετή Ανακήρυξης, στη Γενεύη, στις 3 Ιουνίου 2026», αναρτώντας παράλληλα και φωτογραφίες.Η Χριστίνα Κίτσος, μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ελβετίας, γεννήθηκε το 1981 στη La Chaux-de-Fonds‎‎ και διαθέτει ελληνική και ελβετική υπηκοότητα. Οι γονείς της μετανάστευσαν στην Ελβετία το 1972 ενώ οι οικογενειακές της ρίζες συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόγονοί της μετά τον ξεριζωμό από τη Μικρά Ασία.Σπούδασε φιλοσοφία, γαλλική φιλολογία, επικοινωνία και δημοσιογραφία στα πανεπιστήμια του Νεσατέλ και της Σορβόννης, ενώ αργότερα απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Πριν από την ενασχόλησή της με την πολιτική εργάστηκε στην εκπαίδευση, την επικοινωνία και τη δημόσια διοίκηση.