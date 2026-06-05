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Επίθεση Πούτιν στη Δύση: Οι ευρωπαϊκές ελίτ προκαλούν χάος και θέλουν να παρασύρουν κι άλλες χώρες σε αυτό
Επίθεση Πούτιν στη Δύση: Οι ευρωπαϊκές ελίτ προκαλούν χάος και θέλουν να παρασύρουν κι άλλες χώρες σε αυτό
Ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε, σε ομιλία του στο Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, πως η χώρα του πιέζεται - Κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για κοντόφθαλμες και επιθετικές πολιτικές, που προκαλούν προβλήματα στις αγορές ενέργειας
Οι επιθετικές πολιτικές της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας είναι κοντόφθαλμες και όχι μόνο οδηγούν σε περαιτέρω απώλεια της θέσης της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία, αλλά υπονομεύουν και την παγκόσμια ασφάλεια.
Αυτό τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), στο βήμα της οποίας ανέβηκε με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας.
«Βλέπουμε τις αναταραχές που βιώνουν οι αγορές ενέργειας, πώς προκαλούνται εντάσεις σε ορισμένες περιοχές, κυρίως αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, πώς εφαρμόζονται οι μυωπικές και κοντόφθαλμες πολιτικές της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, «οι οποίες συνοδεύονται από επιθετική ρητορική και οδηγούν σε περαιτέρω απώλεια της θέσης της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία, ενώ, επιπλέον, υπονομεύουν την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια».
«Οι ευρωπαϊκές ελίτ ουσιαστικά προκαλούν χάος, στο οποίο προσπαθούν να παρασύρουν όλο και περισσότερες χώρες», πρόσθεσε και σημείωσε πως «η Δύση ψάχνει λόγους για να επιβάλει περιορισμούς και να κόψει τον ανταγωνισμό. «Στην περίπτωση της Ρωσίας, ο λόγος αυτός είναι η Ουκρανία» σχολίασε.
Παράλληλα, άφησε αιχμές για το «πάγωμα» του ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, λέγοντας: «Οποιαδήποτε χώρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να στερηθεί της πρόσβασης στα νόμιμα περιουσιακά της στοιχεία, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε δολάρια ή ευρώ, καθώς και στη δυτική χρηματοοικονομική υποδομή πληρωμών. Οι λόγοι μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά πάντα θα βρίσκονται. Όπως στην περίπτωσή μας, η σύγκρουση στην Ουκρανία, σε κάποια άλλη περίπτωση, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις στην Αφρική, ακόμη και η στάση απέναντι στην LGBT κοινότητα».
Ο Πούτιν αναγνώρισε, σε άλλο μέρος της ομιλίας του, τις πιέσεις που δέχεται η Ρωσία τα τελευταία χρόνια, απόρροια του πολέμου που έχει ξεκινήσει σε βάρος της Ουκρανίας, ωστόσο, όπως είπε, η χώρα του έχει καταφέρει να ισορροπήσει λόγω νέων συνεργασιών που έχει συνάψει. «Πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις διεθνείς σχέσεις», είπε.
Παράλληλα, σημείωσε πως η Ρωσία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στην πυρηνική ενέργεια. «Είμαστε επίσης ηγέτης σε έναν τόσο πολύπλοκο τομέα όπως η πυρηνική ενέργεια. Πάνω από το 80% των έργων κατασκευής πυρηνικών σταθμών στην παγκόσμια αγορά υλοποιούνται με τη συμμετοχή της Rosatom. Το ποσοστό άνω του 80% είναι ένα σημαντικό νούμερο», δήλωσε ο Πούτιν.
Αυτό τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), στο βήμα της οποίας ανέβηκε με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας.
«Βλέπουμε τις αναταραχές που βιώνουν οι αγορές ενέργειας, πώς προκαλούνται εντάσεις σε ορισμένες περιοχές, κυρίως αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, πώς εφαρμόζονται οι μυωπικές και κοντόφθαλμες πολιτικές της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, «οι οποίες συνοδεύονται από επιθετική ρητορική και οδηγούν σε περαιτέρω απώλεια της θέσης της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία, ενώ, επιπλέον, υπονομεύουν την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια».
⚡️ Putin: 'European Elites are Provoking Chaos, Trying to Plunge More & More Countries Into This Chaos'— RT_India (@RT_India_news) June 5, 2026
📹: Roscongress pic.twitter.com/S951Gujior
«Οι ευρωπαϊκές ελίτ ουσιαστικά προκαλούν χάος, στο οποίο προσπαθούν να παρασύρουν όλο και περισσότερες χώρες», πρόσθεσε και σημείωσε πως «η Δύση ψάχνει λόγους για να επιβάλει περιορισμούς και να κόψει τον ανταγωνισμό. «Στην περίπτωση της Ρωσίας, ο λόγος αυτός είναι η Ουκρανία» σχολίασε.
Παράλληλα, άφησε αιχμές για το «πάγωμα» του ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, λέγοντας: «Οποιαδήποτε χώρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να στερηθεί της πρόσβασης στα νόμιμα περιουσιακά της στοιχεία, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε δολάρια ή ευρώ, καθώς και στη δυτική χρηματοοικονομική υποδομή πληρωμών. Οι λόγοι μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά πάντα θα βρίσκονται. Όπως στην περίπτωσή μας, η σύγκρουση στην Ουκρανία, σε κάποια άλλη περίπτωση, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις στην Αφρική, ακόμη και η στάση απέναντι στην LGBT κοινότητα».
Putin:— Clash Report (@clashreport) June 5, 2026
Any country can at any moment be deprived of access to its legitimate assets, which are placed in dollars or euros, as well as to Western financial payment infrastructure.
Reasons can be different, they will always be found. As in our case, the conflict in Ukraine, in… pic.twitter.com/K8aD297KQP
Ο Πούτιν αναγνώρισε, σε άλλο μέρος της ομιλίας του, τις πιέσεις που δέχεται η Ρωσία τα τελευταία χρόνια, απόρροια του πολέμου που έχει ξεκινήσει σε βάρος της Ουκρανίας, ωστόσο, όπως είπε, η χώρα του έχει καταφέρει να ισορροπήσει λόγω νέων συνεργασιών που έχει συνάψει. «Πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις διεθνείς σχέσεις», είπε.
Παράλληλα, σημείωσε πως η Ρωσία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στην πυρηνική ενέργεια. «Είμαστε επίσης ηγέτης σε έναν τόσο πολύπλοκο τομέα όπως η πυρηνική ενέργεια. Πάνω από το 80% των έργων κατασκευής πυρηνικών σταθμών στην παγκόσμια αγορά υλοποιούνται με τη συμμετοχή της Rosatom. Το ποσοστό άνω του 80% είναι ένα σημαντικό νούμερο», δήλωσε ο Πούτιν.
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