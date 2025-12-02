Βίντεο: Η βόλτα Κούσνερ και Γουίτκοφ στο κέντρο της Μόσχας και το γεύμα σε εστιατόριο πριν από τη συνάντηση με Πούτιν
Στιβ Γουίτκοφ Τζαρεντ Κούσνερ Μόσχα Κόκκινη Πλατεία

Βίντεο: Η βόλτα Κούσνερ και Γουίτκοφ στο κέντρο της Μόσχας και το γεύμα σε εστιατόριο πριν από τη συνάντηση με Πούτιν

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στο κέντρο της πόλης

Βίντεο: Η βόλτα Κούσνερ και Γουίτκοφ στο κέντρο της Μόσχας και το γεύμα σε εστιατόριο πριν από τη συνάντηση με Πούτιν
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν με τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στο κέντρο της Μόσχας, πριν από τις συνομιλίες τους με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ περπάτησαν στo κέντρο της πόλης και στη συνέχεια εισήλθαν στο Κρεμλίνο για τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο. 

Δείτε βίντεο:


Νωρίτερα, γευμάτισαν σε εστιατόριο της Μόσχας με αστέρι Michelin, πριν κατευθυνθούν στο Κρεμλίνο για συζητήσεις, οι οποίες αναμένεται να εστιάσουν στις αμερικανικές προτάσεις για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, όπως αναφέρουν ρωσικές πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός

Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
