Βίντεο: Η βόλτα Κούσνερ και Γουίτκοφ στο κέντρο της Μόσχας και το γεύμα σε εστιατόριο πριν από τη συνάντηση με Πούτιν
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στο κέντρο της πόλης
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν με τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στο κέντρο της Μόσχας, πριν από τις συνομιλίες τους με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ περπάτησαν στo κέντρο της πόλης και στη συνέχεια εισήλθαν στο Κρεμλίνο για τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο.
Δείτε βίντεο:
Νωρίτερα, γευμάτισαν σε εστιατόριο της Μόσχας με αστέρι Michelin, πριν κατευθυνθούν στο Κρεμλίνο για συζητήσεις, οι οποίες αναμένεται να εστιάσουν στις αμερικανικές προτάσεις για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, όπως αναφέρουν ρωσικές πηγές.
⚡️⚡️Whitkoff and Kushner are set to begin talks with Putin any minute now — right after a hearty lunch— NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025
Propagandists claim that the Americans, accompanied by Dmitriev, were seen at one of Moscow’s restaurants and are about to start their meeting.hearty pic.twitter.com/prMltLzzWi
